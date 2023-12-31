أيمن الرقب: الاحتلال يسعى لاحتلال محور فيلادلفيا بين غزة ومصر (فيديو)

انتقد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، واصفا العام 2023 بأنه الأكثر دموية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

‎وأشار الرقب، خلال لقائه بقناة "الغد"، إلى أن الاحتلال لا يملك رؤية واضحة لإنهاء الحرب التي استمرت لـ86 يوما، وأنه لم يستفد من الوساطات الدولية التي طرحت خططا لوقف النار وتحقيق السلام، وقال إن الاحتلال يحاول تغيير الواقع السكاني والجغرافي في القطاع بإجلاء السكان من الشمال والجنوب واحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

‎واتهم الرقب، الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بقتل آلاف الأطفال والنساء والمدنيين، وأنه يعتمد على الدعم الأمريكي الذي يزوده بالسلاح والغطاء السياسي، وأضاف أن الاحتلال يرفض الاعتراف بالحقائق ويتحدث بوقاحة وتحريض، كما من أن الوضع في غزة خطير وأن الاحتلال يهدد أمن المنطقة بأكملها.