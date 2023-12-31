حصاد المشهد الثقافي في غزة منذ اندلاع الحرب وحتي نهاية 2023 (تقرير)

قبل انتهاء العام واستقبال عام 2024؛ وفى إطار الحرب على غزة الذى بدأ فى السابع من أكتوبر الماضى؛ رصدت وزارة الثقافة الفلسطينية عبر عدد من التقارير ما تعرض له القطاع الثقافي الفلسطيني في المحافظات الشمالية ووسط وجنوب قطاع غزة على مدى شهرين من دمار، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

شهدت العديد من المكتبات ودور النشر والمواقع الأثرية والدينية تدميرًا ممنهجًا علي يد المحتل الإسرائيلي؛ وهو ما نستعرضه من واقع تقارير وزارة الثقافة الفلسطينية:

تدمير خمس مكتبات ودور نشر وستة مراكز ثقافية في قطاع غزة

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية، تقريرها الأول في 10 نوفمبر؛ الذى يرصد أبرز المواقع الثقافية التى تضررت فى قطاع غزة جراء القصف من الجانب الإسرائيلية، وبحسب التقرير فإن العديد من المراكز الثقافية دمرت، وعُرف منها خمس مكتبات ودور نشر في القطاع وستة مراكز ثقافية، كما تحولت العديد من المؤسسات الثقافية لمراكز إيواء للنازحين مثل مركز رشاد الشوا، وجمعية نوى.

تدمير 9 مكتبات ودور نشر وتضرر 21 مركزًا ثقافيًا فلسطينيًا

وفى تقرير وزارة الثقافة الفلسطينية الثاني الصادر فى شهر ديسمبر الجاري، رصدت الوزارة ما تعرض له القطاع الثقافي من تدميرٍ واعتداءات طالت الممتلكات الثقافية بعد شهرين من الحرب على قطاع غزة، ومواصلة اعتداءاته على كل مقدّرات شعبنا.

فقد المشهد الثقافي العديد من المبدعين في مختلف المجالات عُرف منهم حتى اللحظة 28 استشهدوا من بينهم 4 أطفال، ودمرت تسعة دورِ نشر ومكتبات، بالإضافة إلى تضرر عدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عرف منها 21 مركزًا، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة للتدمير بما فيها 20 من المباني التاريخية، من كنائس، مساجد، متاحف ومواقع أثرية، وتدمير وتضرر3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.