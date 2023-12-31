الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حصاد المشهد الثقافي في غزة منذ اندلاع الحرب وحتي نهاية 2023 (تقرير)

غزة
غزة

قبل انتهاء العام واستقبال عام 2024؛ وفى إطار الحرب على غزة الذى بدأ فى السابع من أكتوبر الماضى؛ رصدت وزارة الثقافة الفلسطينية عبر عدد من التقارير ما تعرض له القطاع الثقافي الفلسطيني في المحافظات الشمالية ووسط وجنوب قطاع غزة على مدى شهرين من دمار، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

شهدت العديد من المكتبات ودور النشر والمواقع الأثرية والدينية تدميرًا ممنهجًا علي يد المحتل الإسرائيلي؛ وهو ما نستعرضه من واقع تقارير وزارة الثقافة الفلسطينية:

تدمير خمس مكتبات ودور نشر وستة مراكز ثقافية في قطاع غزة

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية، تقريرها الأول في 10 نوفمبر؛ الذى يرصد أبرز المواقع الثقافية التى تضررت فى قطاع غزة جراء القصف من الجانب الإسرائيلية، وبحسب التقرير فإن العديد من المراكز الثقافية دمرت، وعُرف منها خمس مكتبات ودور نشر في القطاع وستة مراكز ثقافية، كما تحولت العديد من المؤسسات الثقافية لمراكز إيواء للنازحين مثل مركز رشاد الشوا، وجمعية نوى.

تدمير 9 مكتبات ودور نشر وتضرر 21 مركزًا ثقافيًا فلسطينيًا

وفى تقرير وزارة الثقافة الفلسطينية الثاني الصادر فى شهر ديسمبر الجاري، رصدت الوزارة ما تعرض له القطاع الثقافي من تدميرٍ واعتداءات طالت الممتلكات الثقافية بعد شهرين من الحرب على قطاع غزة، ومواصلة اعتداءاته على كل مقدّرات شعبنا.

فقد المشهد الثقافي العديد من المبدعين في مختلف المجالات عُرف منهم حتى اللحظة 28 استشهدوا من بينهم 4 أطفال، ودمرت تسعة دورِ نشر ومكتبات، بالإضافة إلى تضرر عدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عرف منها 21 مركزًا، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة للتدمير بما فيها 20 من المباني التاريخية، من كنائس، مساجد، متاحف ومواقع أثرية، وتدمير وتضرر3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.

وزارة الثقافة الفلسطينية القطاع الثقافي الفلسطيني قطاع غزة العدوان الإسرائيلى المكتبات ودور النشر المواقع الأثرية والدينية

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة