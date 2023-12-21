ما علاقة حرب أكتوبر باليوم العالمي للغة العربية؟.. سيد ضيف الله يُجيب

تحدث الناقد دكتور سيد ضيف الله، عن تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مشيرا إلي أنه تم اعتماده في 18 ديسمبر 1973، كلغة تعامل في منظمة الأمم المتحدة.

ما علاقة حرب أكتوبر باليوم العالمي للغة العربية؟

وقال سيد ضيف الله، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبة مصر الجديدة العامة، حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل اللغة العربية، إن أسباب اعتماد اللغة العربية لغة تعامل في الأمم المتحدة ومن خلال تأمل التاريخ الذي صدر فيه القرار، هو حرب السادس من أكتوبر 1973، فقد تم اعتماد اللغة العربية بالأمم المتحدة بعد ما يقرب من شهرين علي حرب أكتوبر، وبالتالي هناك دلالة سياسية وعسكرية عن وضع جديد للأمة العربية. ولأن اللغة العربية كانت تستعمل قبل ذلك في الأمم المتحدة ولكن لم تعتمد كلغة تعامل، فكانت هي اللغة السادسة التي اعتمدت في هذا التاريخ.

وأوضح “ضيف الله” في تصريحات له، أنه كان هناك تحول سياسي ودلالة عسكرية علي وجود أمة تستحق اعتماد لغتها ولكن الدلالة العسكرية والسياسية ليست كافية وحدها لاعتماد هذه اللغة كلغة تعمل في الأمم المتحدة، فهناك أيضا دلالة اقتصادية مالية خاصة بعد تضافر الدول العربية وأبدت استعدادها لتمويل اعتماد اللغة العربية، أي أن الدول العربية عرضت علي الأمم المتحدة دفع تكلفة الترجمات للغة العربية، إذن هناك أيضا عامل اقتصادي.

وعن الدلالة الثالثة لاعتماد تاريخ 18 ديسمبر 1973 كيوم عالمي للغة العربية، أكد “ضيف الله” أنه يمكن أن نستدل عليها من كيفية اعتماد اللغة العربية والذي كان نتاج لمجهود جبار لأساتذة الألسن بجامعة عين شمس تحديدا، فقد قدموا تقارير مهمة ليقنعوا الأمم المتحدة بقدرة اللغة العربية علي أن تكون لغة عالمية ودولية تستطيع أن تستوعب كل المصطلحات والمستجدات في العلوم الطبيعية والإنسانية وكل احتياجات الأمم المتحدة في اللغة، وأعد الأساتذة هذه التقارير بتكليف من جامعة الدول العربية.

واستكمل “ضيف الله”: قام الدكتور عبد الله خورشيد في كلية الألسن جامعة عين شمس، بكتابة تقرير علمي وافي يقنع فيه المجتمع الدولي بقدرة اللغة العربية علي أن تكون لغة دولية عالمية تستطيع أن تواكب المتغيرات في السياق السياسي والدولي وفي العلوم الطبيعية.

ولفت سيد ضيف الله إلي أهمية هذه اللحظة في تعزيز والنهوض بلغتنا العربية من خلال امتلاك أسباب هذا التعزيز. فهذه اللحظة ــ لحظة اعتماد اللغة العربية ــ لحظة حديثة يمكن أن نقرأ قراءة تاريخية تؤكد هذه الدلالة إذا ما تأملنا تاريخ اللغة العربية، نجد أن اللغة العربية دعت غير العرب لتعلمها لتكون لغتهم الثانية.

واختتم: هناك ثلاثة مراحل تاريخية مرت بها اللغة العربية، تبدأ من قبل الإسلام في القرن السادس الميلادي إلي وفاة الرسول، ثم المرحلة الثانية من بدء الإسلام تحديدا من العام 632 ميلادية وحتي سقوط الخلافة العثمانية، وبعد ذلك في ظل حكم الخلافة العثمانية لمصر والشام وبلاد الحجاز.