الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": مصر تعمل على وقف إطلاق النار فى غزة والحفاظ على القضية الفلسطينية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حجم المساعدات المصرية إلى قطاع غزة كبير جدًا، متابعًا: "السلع والمواد الإغاثية تخرج من لحم الدولة المصرية، رغم معناتنا مع بعض السلع".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "تخيل أن كل هذه السلع التي خرجت إلى غزة لم تذهب وأنه لم تكن هناك أزمة"، مشيرًا إلى أن غزة قبل 7 أكتوبر كان يدخل إليها من مصر حوالي 500 شاحنة كتجارة بمقابل مادي، وهذا توقف الآن وأصبحت مساعدات وليست تجارة.

محمد الباز: مصر تعالج مشكلة كبيرة جدًا في غزة

وتابع: "مصر أصبحت تعالج مشكلة كبيرة جدًا الآن كنا جميعًا في غنى عنها، وتعمل لوقف إطلاق النار والحفاظ على القضية الفلسطينية، كذلك تحافظ على الأرض المصرية لعدم الإضرار بالأمن القومي المصري".

وأشار إلى أن الحرب ستنتهي لكن مصر تواجه تحديًا تبذل فيه مصر جهدًا كبيرًا جدًا، متابعًا: "ما قدمناه حتى هذه الحظة يقول إن هذا التحدي سيحتاج المزيد من الجهد والدعم الشعبي لموقف القيادة السياسية"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تحديًا خارجيًا ساخنًا.

القضية الفلسطينية فلسطين مصر محمد الباز غزة قطاع غزة

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