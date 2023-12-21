الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": الانتخابات الرئاسية أثبتت أن الاختلاف لا يعني العداء

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مشهد الانتخابات الرئاسية والمشاركة الكثيفة من المصريين أمر مُشرف جدًا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": أن "المشهد اكتمل بصورة اعتقد ستكون من وثائق حياتنا السياسية المصرية، فالبيان الصادر من الرئاسة يقول إن الرئيس السيسي استقبل في قصر الاتحادية المنافسين الثلاثة وعرض المنافسين بعض الأفكار والرؤى للرئيس الفائز".

وتابع:"قبل الانتخابات بفترة ليست بالطويلة وتحديدًا قبل الحوار الوطني كان الاختلاف في مصر يعنني أننا أعداء، إحنا مختلفين مع بعض يبقى إحنا خصوم ولا نتقبل بعض"، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 أثبتت أن الاختلاف لا يعني العداء ممكن نختلف لكن بيننا مشتركات كثيرة يمكن أن نبني عليها؛ لأننا في النهاية نعيش في بلد واحد".

وأشار إلى أن هناك ثوابت في الدولة المصرية فالكل يريد الحفاظ على الأمن القومي وأرض مصر وسيادتها وأن يكون الاقتصاد والتعليم والصحة أقوياء ودولة لها وضع بين دول العالم المتطور، متابعًا:"ممكن وإحنا بنتفق على هذه الأسس تكون هناك اختلافات في طريقة التنفيذ".

الباز: الدولة متمكنة من أوراقها حتى في أوقات الأزمات

وأردف:"لدينا تقدير في الثوابت وتقدير في مسألة المتغيرات والاختلافات الطبيعية التي من الممكن تنشأ ربنا خلقنا مختلفين لأن الاختلاف سنة الحياة"، مشيرًا إلى أن مصر في الانتخابات عززت منطق أن نكون مختلفي الاتجاهات والأفكار لكن في النهاية نتفق على مجموعة من الثوابت، مؤكدًا أن هذا هو المكسب الأساسي والذي افتقدناه في المجتمع المصري.

كما أشار إلى أن الدولة متمكنة من أوراقها، فعندما تمر بأزمات يجب ألا تفقد الثقة في نفسك وإنك تقدر تتجاوز الأزمة، متابعًا:"الحياة صعبة لكن البلد عودها مفرود وعمودها الفقري ساند".

محمد الباز الانتخابات الانتخابات الرئاسية مش حسبة برمة السيسي الرئيس السيسي

مواد متعلقة

الباز: الهجوم على مصطفى الفقى بسبب "درينك عبدالناصر" إرهاب فكرى

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

"معملتش حاجة غلط وعايزة أكسب".. اعترافات جريئة لـ التيك توكر وفاء عزت

ضبطوها في أحضان "جومانة التونسية".. سقوط إمبراطورة كباريهات الهرم "نهى الدكر"

"الداخلية" تنشر فيديو يوثق سفر "فتاة الأسانسير" مع والدها بمحض إرادتها

حصريًا.. أول ظهور للعروسين سامح الصريطي وحنان في "صاحبة السعادة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين