الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالتزامن مع رأس السنة.. "الصحفيين" ترفع لافتات تطالب بوقف العدوان الصهيوني

جريدة الدستور

دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، للمشاركة فى حملة تدوين بالساعات الأخيرة من العام للمطالبة بوقف العدوان الصهيونى المجرم على الشعب الفلسطينى تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى.. لا للعدوان الصهيونى على غزة". 

 

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نقابة الصحفيين الفلسطينية: استشهاد 83 صحفيًا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

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"الصحفيين المصريين" تقرر نشر تقرير حريات نقابة فلسطين تضامنا مع الزملاء في غزة


وتبدأ الحملة الساعة العاشرة مساء ليلة رأس السنة غدًا الأحد 31 ديسمبر حتى لحظات أول ساعة فى العام الجديد.

ويتزامن مع حملة التدوين قيام النقابة برفع لافتات على واجهة المبنى تدعو لوقف العدوان، وتفضح جرائم الكيان الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، وسكان قطاع غزة، الذين استشهد منهم عشرات الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين، والمشردين عن منازلهم.

وتدعو اللجنة كل المتضامنين مع الشعب الفلسطينى لتعليق الأعلام الفلسطينية فى شرفات، وواجهات المنازل كجزء من حملة المطالبة بوقف الإبادة فى حق الشعب الفلسطينى.

استهداف جيش الاحتلال المجرم للصحفيين

 

وتدين لجنة الحريات استهداف جيش الاحتلال المجرم للصحفيين والإعلاميين ناقلى الحقيقة، التى كان آخرها أمس استشهاد الصحفى جبر أبوهدروس، وأسرته ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 شهداء، وشهيدات فى جريمة هى الأبشع فى التاريخ الحديث بحق الصحفيين.

كما تحيى اللجنة صمود الشعب الفلسطينى، وفى القلب منه مقاومته الباسلة، التى ما زالت تكبّد العدو الصهيونى خسائر يومية بأضعف الإمكانات منذ 85 يومًا من الحصار المجرم لقطاع غزة.

واختتمت النقابة: عام جديد فى مواجهة الجرائم الصهيونية.. لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر.

 

 


 

لجنة الحريات نقابة الصحفيين الصحفيين الاحتلال الصحفى

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