"الصحة الفلسطينية": قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابًا فلسطينيًا في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت بالرصاص شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 22 عاما في الضفة الغربية اليوم السبت.

واستشهد الشاب محمد حسين مسالمة 22 عاما، برصاص قوات الاحتلال على مدخل مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل.

وأضافت أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، أطلقت النار بشكل مكثف تجاه مسالمة الذي كان داخل مركبته، مما أدى بدوره إلى إصابته بجروح خطيرة ونزيف. وتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بجراحه على يد القوات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة فرانس برس، أن أحد صحافييها شاهد قوات إسرائيلية تحاصر سيارة فيها جنود ومركبات عسكرية منتشرة في المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده "حيدوا" السائق الذي اتهمه بدهس السيارة في موقع عسكري.

يوم الخميس، دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى إنهاء استخدامها “للقوة غير الضرورية أو غير المتناسبة وعمليات القتل غير القانونية” في الضفة الغربية. في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أن عام 2023 بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين المتطرفين.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت، من الضّفة 14 مواطنًا على الأقل، بينهم فتى جريح جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف، مساء أمس.