نقابة الصحفيين الفلسطينية: استشهاد 83 صحفيًا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة العمل مع الجهات كافة في سبيل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، الذين استشهد منهم نحو 83 من الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة خلال العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت لجنة الحريات في النقابة بأنه ووفق الرصد والمتابعة، فإن هناك 83 شهيدا ارتقوا بفعل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين وفق الأدلة والبيانات والشواهد كافة التي تؤكد ارتكاب جيش الاحتلال لهذه الجرائم.

وأضافت في بيان أن مسلسل الاستهداف لا يتوقف عند الاستهداف الشخصي للصحفيين على خلفية عملهم المهني بل يطال عائلاتهم، حيث استشهد المئات من عائلات الصحفيين في قصف منازلهم ثمنًا لمهنة أبنائهم.

كما أشار البيان إلى تواصل جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بالملاحقة والاعتقال ومنع الطواقم من العمل، إضافة للاستهداف بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأكد رئيس لجنة الحريات محمد اللحام أن جهود النقابة لم تتوقف ولن تتوقف في السعي لملاحقة الاحتلال على جرائمه في المحافل كافة، رغم تقاعس المؤسسات الدولية والأممية الحقوقية عن القيام بواجبها تجاه الصحفيين وضحايا الاحتلال.