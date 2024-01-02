أستاذ علوم سياسية: المقاومة أظهرت هشاشة إسرائيل ويجب أن نستغل الفرصة

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة تشير إلى السقوط القيمي والأخلاقي للقوى الغربية المتحالفة مع إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: لكن شعوب هذه الدول استيقظت وعرفت الحق الفلسطيني بفضل طوفان الأقصى وصمود المقاومة الفلسطينية.

وأوضح خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية والثقافية بنقابة الصحفيين بعنوان "غزة من الداخل.. نظرة حقوقية": أمامنا سيناريوهان أولهما تكرار سيناريو ٢٠٠٦ من العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى أن صمدت المقاومة اللبنانية بما أجبر إسرائيل عن التوقف.

وأشار إلى أن هذا السيناريو الذي حدث بـصمود المقاومة سوف يكون نقطة تحول في الصراع مع إسرائيل خاصة في ظل الدعم الأمريكي المباشر.

وأكمل: السيناريو الثاني هو سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، وأن تنجح في القضاء على المقاومة، لكني مستريح من أن التاريخ شاهد على عدم سقوط أو القضاء أي مقاومة، ومن ذلك الحرب الأمريكية على العراق وأيضًا معركتها مع طالبان.

وشدد: نفضل السيناريو الأول ويجب أن ندعم تحقيقه، ونلاحظ ضعف الدعم العربي للقضية الفلسطينية، وحينما تم تحرك قضائى دولي جاء من جنوب إفريقيا، وهذا الأمر مهم للغاية ويجب توفير الدعم لجنوب إفريقيا بالمستندات والوثائق التي تدعم مقاضاة دولة الاحتلال.

واختتم: اتضح أن إسرائيل هشة للغاية، ويجب أن نستغل هذه الفرصة التي وفرتها المقاومة الفلسطينية.

وبدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية والثقافية بنقابة الصحفيين بعنوان "غزة من الداخل.. نظرة حقوقية".