بالأرقام.. مصر تستقبل أكبر عدد من مصابي قطاع غزة جراء هجمات الإحتلال

عملت الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية علي تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هجمات الاحتلال، كذلك استقبال المصابين من أهالي القطاع وعلاجهم في عدد من المستشفيات المصرية.

نستعرض في السطور التالية أبرز جهود الدولة المصرية الإنسانية في علاج مصابي الحرب منذ بداية العدوان، حيث تؤكد الارقام بأن المستشفيات المصرية استقبلت أكبر عدد علي مستوي العالم من مصابي الحرب من الأشقاء الفلسطينيين.



فكان للدولة المصرية دورا كبيرا في استقبال مصابين الحرب من الشعب الفلسطيني وعلاجهم علي أعلي مستوي، فمنذ 27 أكتوبر حتي نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، خصصت الدولة 27 مستشفي لإستضافة المصابين وعلاجهم.

علاوة علي استقبال ما يزيد عن 414 مصاب خلال نفس الفترة، وتلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات شمال سيناء، و 150 مصابا استقبلتهم فقط مستشفي العريش، بالإضافة إلي إجراء أكثر من 100 عملية جراحية للمصابين من أهالي غزة في المستشفيات المصرية.

20 ألف مصاب في ضيافة مصر

وتتابعت جهود الدولة مع تصاعد وتيرة الأحداث في أرض الجوار الفلسطيني، فعملت مصر علي استقبال آلاف المصابين من سكان قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية، فحتي نهاية العام الماضي 2023، استضافت مصر أكثر من 20 ألف من مصابي غزة حتى الآن في مستشفيات الجمهورية.

وتجدر الإشارة بأن هناك 25 مستشفى تستقبل المصابين من غزة، وتعد هذه الجهود محل تقدير من جميع الأجهزة المعنية الدولية المكلفة بمراقبة الأحداث في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معبر رفح يواصل استقبال مصابي القطاع بشكل مستمر علي أن يتم نقلهم الي مستشفى العريش العام لتلقى العلاج.

مخيم مصري للإغاثة في قلب غزة

في السياق ذاته، قررت مصر إنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء ذلك بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، الهلال الأحمر المصري يقوم بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

حيث أن المرحلة الأولى للمخيم تتضمن إقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص، كما أن المخيم الإغاثي بخان يونس يأتي في إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة واستيعاب آلاف النازحين من شمالها.

3 قوافل إغاثية منذ بداية الحرب

وبخصوص المساعدات الإغاثية التي قدمتها مؤسسات الدولة المصرية لنصرة الشعب الفلسطيني قد مرت بثلاث مراحل أهمهم المرحلة الثانية التي تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48)ألف بطانية وملابس وأكفان (458)طنًا مياه وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتي وقت إطلاق القافلة نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من المواد الغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

شارك في تلك القوافل عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم ( حياة كريمة- بنك الطعام-جمعية الأورمان-جمعية رسالة-مؤسسة صناع الحياة-مؤسسة صناع الخير-مؤسسة أبو العنين-مؤسسة الجارحي-مؤسسة أبوهشيمه-مؤسسة العربي-مؤسسة مصر الخير-مؤسسة الجود-بنك الشفاء-مؤسسة أهل مصر-مؤسسة مرسال-جمعية الباقيات الصالحات-مجلس الشباب المصري-بهيه-جمعية مصطفى محمود-مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية-أمانة الأسكندرية-أمانة الغربية-أمانة القليوبية-أمانة الشرقية-أمانة كفر الشيخ).