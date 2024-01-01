لليوم الثالث.. انتظام عمليات استخراج الكارنيهات والبطاقات العلاجية للمحامين لعام 2024

شهد نادي المحامين النهري بالمعادي والنقابات الفرعية، اليوم الإثنين، انتظامًا في عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج لعام 2024، في سهولة ويسر لليوم الثالث، وذلك في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ والتي أطلقتها النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام مطلع السنة الماضية، للتيسير على المحامين.

وبدأت عمليات التجديد في النادي النهري بالمعادي في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مسًاء، ويتم تحصيل رسوم تجديد العضوية داخل النادي نقدًا أو إلكترونيًا.

ميكنة الخدمات النقابية

وللعام الثاني لاقى تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية ترحيبًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين الذين أكدوا أنهم لم يعانوا في استخراج كارنيه العضوية، ولم يجدوا أية عقبات خلال العام الثاني لتطبيق المنظومة، لافتين إلى أن تطبيقها جاء موفرًا للوقت والجهد وقضى على التكدس والزحام بالنادي النهري.

كما لاقى قرار عبدالحليم علام نقيب المحامين، بطباعة تنويه عن المواد 49 و50 و50 مكرر من قانون المحاماة، والمتعلقة بحصانة المحامي علي كارنيه العضوية لعام 2024 استحسان أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المحامون أن طباعة مواد الحصانة على كارنيه العضوية هو خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة هيبة المحاماة وكرامة المحامي، فيما أكد آخرون أن ذلك كان مطلبًا للجمعية العمومية وتحقق هذا العام.

مواد الحصانة على كارنيه العضوية

وأشاد المحامون بالخطوة المتخذة من النقيب العام بطباعة مواد الحصانة على كارنيه العضوية، معتبرين أنها جاءت في مقدمة المسار الصحيح الذي تنتهجه النقابة العامة حاليًا في المحافظة على مقدرات أعضائها تحقيقًا للقدر اللازم من الحماية القانونية التي أفردها الدستور والقانون على عمل المحامي ولكونه أحد جناحي العدالة التي لن تتحقق بمعناها الحقيقي إلا من خلال المساواة بين جناحيها.

وحرص أعضاء مجلس النقابة العامة، على التواجد بمقر النادي النهري بالمعادي لخدمة السادة المحامين، لتسهيل إجراءتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.

وتبدأ أعمال التجديدات بالنادي النهري للمحامين بالمعادي؛ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ5 مساءً، وبالنقابات الفرعية؛ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ3 عصرًا، وذلك يوميًا من السبت إلى الخميس عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

يذكر أن أعمال تجديد بطاقات العضوية والعلاج انطلقت يوم الجمعة الماضية تطبيقًا لتوجيهات الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، ببدء أعمال التجديد قبل بداية العام بيومين لتجنب أية عقبات أو مشاكل قد تحدث أمام السادة المحامين، كما أصدر توجيهاته بعدم طباعة تاريخ العام على الكارنيه والاكتفاء بطباعته من خلال ماكينات النقابة، الأمر الذي يعمل على يوفر أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق.

وأطلقت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، مشروع ميكنة الخدمات النقابية مطلع عام 2023، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على السادة المحامين في ربوع الجمهورية.