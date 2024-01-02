الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عصام شيحة: إسرائيل تمارس الإرهاب والعنف مع أى صوت يُناصر القضية الفلسطينية

عصام شيحة
عصام شيحة

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تمارس الإرهاب والعنف مع أي صوت يناصر القضية الفلسطينية ويدعم الحق.


وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية والثقافية بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "غزة من الداخل.. نظرة حقوقية": حتى هذه اللحظة هناك جرائم ترتكب على الهواء مباشرة ويعترف بها مرتكبوها، ومع ذلك لا يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتدخل رغم أن القانون يبيح له ذلك.

 

وشدد: أعول على الشعوب العربية وصمود المقاومة الفلسطينية وعلينا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشعوب في الدول المختلفة وخاصة في أوروبا وأمريكا لإيضاح الحقيقة.


وبدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية والثقافية بنقابة الصحفيين بعنوان "غزة من الداخل.. نظرة حقوقية".

 

شارك في الندوة علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، وأدار الندوة الكاتب الصحفى مجدى حلمی.

 

وفي كلمته أكد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، أنه منذ الـ٧ من أكتوبر ونقابة الصحفيين لم تتخلف لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، واستضافت عدة لقاءات واجتماعات للنقابات المهنية لتنسيق الجهود في مواجهة الكيان الإسرائيلي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.

عصام شيحة المجلس القومي لحقوق الإنسان إسرائيل الإرهاب والعنف القضية الفلسطينية الشئون العربية نقابة الصحفيين

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