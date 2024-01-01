الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ العلوم السياسية: مصر مارست دورًا تاريخيًا لدعم القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن مصر مارست دورًا تاريخيًا على كل الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، أن 80% من المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح  البري، لم تكن تنتظر قرار مجلس الأمن، ولكنها كانت بدافع وبمبادرة مصرية خالصة، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي كان يتعنت دائمًا في دخول المساعدات ليحول قطاع غزة لبقعة غير قابلة للحياة.

وواصل: "لكن الضغط المصري سمح حتى اللحظة لدخول المساعدات وحتى إن كانت مساعدات قليلة".

وأكد أن الإدارة الأمريكية رغم كل الضغوطات التى تبذل عليها لا ترغب حتى اللحظة فى وقف العدوان أو حتى الضغط عليها للاستجابة لكثير من المبادرات التى يتم طرحها وهى إما للتوصل لهدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية، أو التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حلول سياسية على أساس حل الدولتين.

 

مصر القضية الفلسطينية المساعدات رفح

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية

الحاصلة على شهادة محو الأمية فى سن الـ70: "أحفادى شجعونى"

الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم من ذوى الهمم يكشف تفاصيل فوزه بالجائزة

معالجة اضطرابات الطعام: الاعتراف بوجود مشكلة نفسية أول طرق العلاج

معالجة اضطرابات الطعام تكشف خطورة مرض انعدام الشهية

الأرصاد تحذر: استمرار التقلبات الجوية والأمطار حتى الخميس

"السفيرة عزيزة" يحيى ذكرى رحيل الكاتب إحسان عبدالقدوس.. فيديو

"المواطن أولًا".. تقرير يستعرض جهود دعم برامج الحماية الاجتماعية خلال 10 سنوات

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة