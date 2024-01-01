أستاذ العلوم السياسية: مصر مارست دورًا تاريخيًا لدعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن مصر مارست دورًا تاريخيًا على كل الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، أن 80% من المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح البري، لم تكن تنتظر قرار مجلس الأمن، ولكنها كانت بدافع وبمبادرة مصرية خالصة، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي كان يتعنت دائمًا في دخول المساعدات ليحول قطاع غزة لبقعة غير قابلة للحياة.

وواصل: "لكن الضغط المصري سمح حتى اللحظة لدخول المساعدات وحتى إن كانت مساعدات قليلة".

وأكد أن الإدارة الأمريكية رغم كل الضغوطات التى تبذل عليها لا ترغب حتى اللحظة فى وقف العدوان أو حتى الضغط عليها للاستجابة لكثير من المبادرات التى يتم طرحها وهى إما للتوصل لهدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية، أو التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حلول سياسية على أساس حل الدولتين.