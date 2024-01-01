الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال دكتور أحمد السيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل  تسعى بكافة الطرق لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية، مؤكدًا أن المواقف الغربية بها ازدواجية كبيرة، في ظل تطويع المفاهيم.

وأضاف "أحمد" خلال مداخلة هاتفية على فضائية"إكسترا نيوز"، إسرائيل دولة احتلال، وبموجب القانون الدولي وكل القرارات الدولية والأمم المتحدة لا بد من وجود حق تقرير المصير طالما يوجد احتلال، متابعًا أنه يحق للشعوب المحتلة أن تقاوم الاحتلال بكل الصور والوسائل لإنهائه، وإسرائيل لا ينطبق عليها مفهوم الدفاع عن النفس.

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن هناك مقاومة فلسطينية ضد الاحتلال، وإسرائيل لم تخطر مجلس الأمن الدولي بالإجراءات، ولم تتوقف لإعطاء فرصة للمجلس بالتدخل لفض النزاع، وبالتالي مفهوم الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق تمامًا على إسرائيل كدولة احتلال.

احتلال الاحتلال إسرائيل إسرائيل دولة احتلال

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