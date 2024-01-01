"اللوح" يشيد بمواقف الرئيس السيسى الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

أشاد سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، اليوم الإثنين، بمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهوده ودوره الداعم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم، لسفير فلسطين، في مستهل زيارة يقوم بها للمحافظة بحضور وفد من السفارة الفلسطينية.

الدعم المصري للفلسطينيين

ومن جانبه، أكد محافظ شمال سيناء على الدعم المصري الكامل للأشقاء الفلسطينيين، قائلًا: "إن مصر تقوم بدور كبير لاحتواء الموقف في قطاع غزة، كما أن موقفها ثابت منذ بداية الأزمة".

وأوضح سفير فلسطين أن مصر بالنسبة للفلسطينيين حليف استراتيجي أساسي ومواقفها واضحة وصلبة، مؤكدًا أن الأوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية، وأن 80% من المنشآت في الشمال و50% في الجنوب تدمرت بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بجانب نزوح أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ونبه اللوح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني مما خلف آلاف الشهداء وآلاف المصابين، لافتًا إلى أن إسرائيل استهدفت مخيم المغازي مما أدى إلى استشهاد الشيخ يوسف سلامة وزيرالأوقاف والشئون الدينية الأسبق وخطيب المسجد الأقصى.

ودعا إلى ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة فورًا دون قيد أو شرط وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والوقود والأدوية وعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية والقدس، وفتح أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية طبقًا لحدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف طبقًا لقرار الأمم المتحدة.

استقبال المساعدات الإغاثية

ومن جانبه، أفاد شوشة بأنه يتم استقبال المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة، حيث وصلت إلى مدينة العريش عدة آلاف من أطنان المساعدات يتم حفظها في مخازن مؤمنة وإدخالها تباعًا إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى استقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم بالمستشفيات المصرية بجانب تقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء، حيث تم تخصيص عدة عمارات سكنية بالعريش تحتوي على 72 وحدة سكنية لاستضافة العالقين وتوفير 2 ميني باص لخدمة تنقلاتهم بالمجان بجانب تقديم الرعاية الطبية الكاملة ومختلف الخدمات لهم مجانًا.