الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية: نرفض أى محاولات مشبوهة للعمل على تهجير المواطنين من قطاع غزة

غزة
غزة

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأية محاولات مشبوهة لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة ذلك عملًا مدانًا ومرفوضًا.

 

مطالبة حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث

وقالت، سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلًا وعملًا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه.

وأضافت، يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، كما أننا نعتبر توني بلير شخصًا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية.

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الخارجية الفلسطينية: نتابع باهتمام الأنباء عن تولي "بلير" مهمة الإخلاء الطوعي لشعبنا من القطاع

 

رئيس الأركان هيرتسي هاليفي

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي قرر سحب 4 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وذكرت أنه من بين الألوية الأربعة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط 551 و14 العاملين في شمالي القطاع وتسريحهم إلى بيوتهم، كما تقرر سحب لواءين تابعين لمدرسة جيش المشاة ومدرسة المدرعات.

وأفادت مصادر أمنية بأنه من المتوقع سحب مزيد من القوات في الأسابيع القادمة، بناء على التقديرات الأمنية والتطورات على الأرض.

 

الحرب على غزة ستستمر 6 أشهر

وقال مسئول إسرائيلي، إن المرحلة المقبلة من الحرب على غزة ستستمر 6 أشهر، لافتًا إلى أن بعض القوات المنسحبة من غزة ستستعد لجبهة ثانية محتملة على الحدود مع لبنان.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفًا و822 شهيدًا، و56 ألفًا و451 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

حكومة بريطانيا الشرعية الدولية الشعب الفلسطيني هيرتسي هاليفي غزة الجيش الإسرائيلي

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