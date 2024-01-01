الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تطالب المؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسئولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات فى سجون الاحتلال

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

طالبت حركة حماس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسئولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهن من سوء تغذية وإهمال طبي يتم بشكل تعسّفي وممنهج.

وقالت حماس، عبر بيان لها اليوم الإثنين: ندعو هذه المؤسسات الحقوقية إلى تسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون عمومًا، والأسيرات بشكل خاص، واللاتي وصل عددهن إلى 76 أسيرة معظمهن من قطاع غزة.

وأشارت إلى ضرورة توثيق هذه الانتهاكات لرفعها أمام المحاكم المختصة، ومحاسبة قادة الاحتلال المسئولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

txt

700 مرشحضمن قوات الاحتياط.. الحكومة الإسرائيلية تقرر تأجيل الانتخابات المحلية

اعتقال فلسطينيين بالضفة

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 24 فلسطينيًا من الضفة، أغلبيتهم من بلدة قطنة شمال القدس المحتلة.

من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيًا، وهم: المحامي عبدالله حوشية، ومصطفى طبنجة، وعماد شماسنة، ومحمود شماسنة، وإياد محسن، وليث الفقيه، ومحمد أسامة داود حسن، ويوسف حسان الفقيه، وجمال جودة حوشية، وعبدالله حوشية، وجهاد جبر شماسنة، ويعقوب الفقيه من بلدة قطنة شمالًا، والمواطن يوسف هاني السلطي في حي وادي الجوز بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة قفين شمالًا، وهم: خالد عمارنة (البريشي)، وضياء عمارنة، وأحمد عمارنة.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال فلسطينيين من قرية بيت إيبا غربًا، وهما: سعيد غسان عتيلي، وخليل عبدالرحمن سماعتة.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال فلسطينيين، هما: أسامة سامي قاسم عرار من قرية قراوة بني زيد شمالًا، ومحمود الزق من مدينة البيرة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف إلياس سراحنة، (27 عامًا)، من مخيم الدهيشة جنوبًا، ومحمد رأفت حمامرة، (26 عامًا)، من قرية حوسان غربًا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمود إياد محمود العمايرة في حي واد سود ببلدة دورا جنوبًا.

حركة المقاومة الفلسطينية حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر المؤسسات الحقوقية الدولية الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال

مواد متعلقة

الشعب الفلسطينى صاحب القرار فى وضعه السياسى

حماس تنعى خطيب المسجد الأقصى السابق: الاحتلال لن يفلح فى تحقيق أهدافه

على غرار بريطانيا.. اليابان تبدأ تفعيل تعديل قواعد إعفاء استثمار المدخرات الفردية

الصحة الفلسطينية: بدء دخول تطعيمات الأطفال الروتينية من مصر لقطاع غزة

عمليات النقل النهري عبر سد الخوانق الثلاثة بالصين تسجل رقما قياسيا

متضامنون يتظاهرون فى عدة ولايات أمريكية للمطالبة بوقف العدوان على غزة

الممثل الروسى لدى أفغانستان: موسكو لن تزيل طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية

تفاصيل جرائم الاحتلال خلال اقتحامه مخيمي نور شمس وطولكرم

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟