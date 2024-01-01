حماس تطالب المؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسئولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات فى سجون الاحتلال

طالبت حركة حماس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسئولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهن من سوء تغذية وإهمال طبي يتم بشكل تعسّفي وممنهج.

وقالت حماس، عبر بيان لها اليوم الإثنين: ندعو هذه المؤسسات الحقوقية إلى تسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون عمومًا، والأسيرات بشكل خاص، واللاتي وصل عددهن إلى 76 أسيرة معظمهن من قطاع غزة.

وأشارت إلى ضرورة توثيق هذه الانتهاكات لرفعها أمام المحاكم المختصة، ومحاسبة قادة الاحتلال المسئولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

اعتقال فلسطينيين بالضفة

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 24 فلسطينيًا من الضفة، أغلبيتهم من بلدة قطنة شمال القدس المحتلة.

من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيًا، وهم: المحامي عبدالله حوشية، ومصطفى طبنجة، وعماد شماسنة، ومحمود شماسنة، وإياد محسن، وليث الفقيه، ومحمد أسامة داود حسن، ويوسف حسان الفقيه، وجمال جودة حوشية، وعبدالله حوشية، وجهاد جبر شماسنة، ويعقوب الفقيه من بلدة قطنة شمالًا، والمواطن يوسف هاني السلطي في حي وادي الجوز بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة قفين شمالًا، وهم: خالد عمارنة (البريشي)، وضياء عمارنة، وأحمد عمارنة.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال فلسطينيين من قرية بيت إيبا غربًا، وهما: سعيد غسان عتيلي، وخليل عبدالرحمن سماعتة.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال فلسطينيين، هما: أسامة سامي قاسم عرار من قرية قراوة بني زيد شمالًا، ومحمود الزق من مدينة البيرة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف إلياس سراحنة، (27 عامًا)، من مخيم الدهيشة جنوبًا، ومحمد رأفت حمامرة، (26 عامًا)، من قرية حوسان غربًا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمود إياد محمود العمايرة في حي واد سود ببلدة دورا جنوبًا.