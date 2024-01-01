700 مرشح ضمن قوات الاحتياط.. الحكومة الإسرائيلية تقرر تأجيل الانتخابات المحلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 فبراير المقبل، وذلك وفقًا لما أكدته قناة "dmc" في نشرتها الإخبارية.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية التي وافقت بالإجماع على قرار تأجيل الانتخابات المحلية، أن السبب في ذلك القرار هو انشغال أكثر من 700 مرشح حاليًا، في الخدمة الاحتياطية للجيش الإسرائيلي.

الحرب على قطاع غزة سبب كافٍ لتأجيل الانتخابات

كان من المقرر أن تقام الانتخابات المحلية، في يناير الجاري، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الحرب على قطاع غزة سبب كاف لتأجيل الانتخابات.