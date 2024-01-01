الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

700 مرشح ضمن قوات الاحتياط.. الحكومة الإسرائيلية تقرر تأجيل الانتخابات المحلية

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 فبراير المقبل، وذلك وفقًا لما أكدته قناة "dmc" في نشرتها الإخبارية.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية التي وافقت بالإجماع على قرار تأجيل الانتخابات المحلية، أن السبب في ذلك القرار هو انشغال أكثر من 700 مرشح حاليًا، في الخدمة الاحتياطية للجيش الإسرائيلي.

 الحرب على قطاع غزة سبب كافٍ لتأجيل الانتخابات

كان من المقرر أن تقام الانتخابات المحلية، في يناير الجاري، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الحرب على قطاع غزة سبب كاف لتأجيل الانتخابات.

الحكومة الاسرائيلية الانتخابات بنيامين نتنياهو الوسائل الإعلام الإسرائيلية تأجيل الانتخابات المحلية نتنياهو DMC

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