الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومى: الجيش الإسرائيلى تكبد خسائر فادحة (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر لم تكن في حسبان قادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية.

 

وأضاف مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن إسرائيل لم تستطيع إنجاز أي هدف من المخططات التي وضعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وأشار عودة، إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل أكثر من 30 ألف من جنوده لمدينة خان يونس وذلك للتصدي للمقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جيش إسرائيل يتكون من "جنود احتياط".

 

وأكد عودة، أن الجيش الإسرائيلي توغل بشكل كبير في المدن الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر، متابعًا أن صمود الشعب الفلسطيني جبار، وكاف للتصدي للتوغل والقصف المجنون والعنيف للاحتلال الإسرائيلي.

معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي الجيش الإسرائيلي الدكتور رمزي عودة فلسطين النيل للأخبار

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