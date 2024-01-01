عضو بحركة فتح: الانتقام من الشعب الفلسطينى هو الهدف الأساسى لحكومة نتنياهو (فيديو)

قال اللواء أكرم الرجوب، عضو المجلس الثوري بحركة فتح، إن إسرائيل تستهدف الأطفال والنساء والبيوت، وهذا تعبير عن فكر الانتقام من الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو المجلس الثوري بحركة فتح، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تحترم الإنسانية، مشيرًا إلى أن الانتقام هو الهدف الأساسي للكيان المحتل.

وأشار الرجوب إلى أن هذا الانتقام يتجلى في استخدامهم كل الأسلحة المحرمة دوليًا، ظنًا منهم تحقيق أي نصر أو دفع الشعب الفلسطيني للتهجير القسري لسيناء والدول المجاورة.

ونوه الرجوب، بأن الاحتلال الإسرائيلي فشل بشكل كبير في قطاع غزة، بالإضافة إلى تفكيك كل المخططات التي أشار لها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.