الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"رشوان": مؤتمر القاهرة للسلام ساهم في تغيير الخطاب العالمي لصالح القضية الفلسطينية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مؤتمر القاهرة للسلام، ساهم بشكل كبير في تغيير الخطاب العالمي لصالح القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري واضح تمامًا منذ اللحظة الاولى في القضية الفلسطينية على مر العصور.

وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبن المؤسسة العسكرية، وهذا ساهم في التصدي لكل المخططات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا أن جهود مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف "رشوان"، أن مصر مستعدة لدخول أي صحفي أو زميل من معبر رفح، مؤكدًا أن منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سقط 102 صحفي خلال ممارسة عمله.

ضياء رشوان القضية الفلسطينية مؤتمر القاهرة للسلام اكسترا نيوز رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

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