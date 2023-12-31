ضياء رشوان: الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في دعم السياسية المصرية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في دعم السياسية المصرية، مشيرًا أن الحوار الوطني حالة وليس إجراءات، ولابد من وجوده لنهوض أي دولة في العالم.

أضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لـ"اكسترا نيوز"، أن الدعوة الرئاسية للحوار الوطني دعم بشكل كبير الحياة السياسية المصرية.

ونوه "رشوان" أن فكرة الحوار الوطني، عبارة عن نقاشات في رحاب المساحات المشتركة من أجل المساهمة في حل القضايا والأمور التي ترهق الدولة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في مشاركة كل أطياف المجتمع المصري، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد في إظهار الأحزاب السياسية مرة أخري في المشهد السياسي.