الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف زكى لـ"إكسترا نيوز": الشركة المتحدة أسهمت فى تنوع الفن والأعمال الدرامية

أشرف زكي
أشرف زكي

أشاد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجال الفن والدراما المصرية، قائلًا: "أصبحت لدينا رؤية وتخطيط وسياسة عامة للفن".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال حوار خاص لـ"إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة أسهمت في تنوع الفن والأعمال الدرامية، خاصة في مجال الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأعمال خارج الموسم الرمضاني، وهذا ساعد في تشغيل الطاقات الإبداعية سواء أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسهمت في زيادة نسب الأعمال الدرامية على مدار العام، فقديمًا كان شهر رمضان هو الموسم الذي يتم تقديم الأعمال فيه وكانت قليلة.

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