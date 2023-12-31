خبير بيئي لـ"إكسترا نيوز": ما حدث من كوارث طبيعية في 2023 جزء بسيط لما سيحدث في المستقبل

قال علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، أن التغيرات المناخية التي شهدها عام 2023، أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الزلازل والكوارث الطبيعية والتي شهدتها بعض دول العالم.

وأضاف أستاذ اقتصاديات البيئة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الكوراث الطبيعية تحدث في الدورات الطبيعية لكوكب الأرض، مؤكدًا ان ما حدث في العام الحالي هو درس عملي لما سيحدث في المستقبل القريب بسبب ظاهرة الإحتباس الحراري.

ونوّه سرحان، أن التردادت الخاصة بأجهزة الرصد للظواهر الطبيعية زادت بشكل كبير بسبب الغازات الخاصة بالأحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وأشار، أن قارة أوروبا كنا نتصور أنها في معزل عن التغيرات المناخية، ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن ما حدث في قارة أوروبا في العامين الماضين نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي الذي ساهم في زيادة نسب التلوث.