خبير علاقات دولية لـ"إكسترا نيوز": أوكرانيا وروسيا خسرتا أكثر من 600 ألف جندى

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن روسيا في وقت الشدائد تصبح أمة واحدة، وهذا ما أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب الروسي متفهم ما يحدث في الحرب الأوكرانية، مضيفًا أن الشعب الروسي دائمًا ما يقدم تضحيات من أجل بلاده.

ونوه بأن الشعب الروسي مع قرار الرئيس بوتين، ودائمًا ما يرى أن الأراضي الأوكرانية جزء من الدولة الروسية، حيث إن روسيا ضمت المناطق الأربعة في أوكرانيا لروسيا.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني دائمًا ما ينوه بأن الحرب ضد روسيا هدفها الأول هو ضم المناطق الأربعة محل النزاع، مؤكدًا أن هذا يعتبر من الأهداف غير المنطقية.

وأكد أن أوكرانيا وروسيا خسرتا أكثر من 600 ألف جندي ما بين قتيل وجريح، وفقًا للتقديرات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في العام الجديد سيدافع عن أوكرانيا، وهذا يُنذر بصراعات وتصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية.