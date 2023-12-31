الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: 12 مجزرة جديدة للاحتلال بغزة راح ضحيتها 150 شهيدا في 24 ساعة

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني، راح ضحيتها 150 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية بقطاع غزة.

ويدخل قطاع غزة المنكوب يومه الـ90 من الحرب الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مفقود تحت الأنقاض، بسبب القصف العشوائي للإحتلال الإسرائيلي.

وكان قد أكد الدكتور عبدالجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قطاع غزة يستقبل العام الجديد بعدوان إسرائيلي متواصل، وعدد كبير من الضحايا فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

اكسترا نيوز 12 مجزرة جديدة الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الحرب الإسرائيلية قطاع غزة

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