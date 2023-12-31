لقاءات من داخل المستشفى الفرنسى العائم بميناء العريش لعلاج مصابى غزة

سلَّطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على المستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش، والذي تم إنشاؤه على متن إحدى حاملات الطائرات الفرنسية، وخُصِّصَ لعلاج مصابي غزة.

من جهته، قال العقيد البحري الفرنسي، أنطوان بلونس، إن مهمة حاملة الطائرات الفرنسية المتمثلة في تخصيص جزء من الحاملة لمستشفى عائم، هو عمل من أجل الإنسانية.

تقديم الخدمة الطبية في أقرب نقطة

وأضاف بلونس، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المهمة تكمن في تقديم خدمة طبية وجراحية للجرحى المدنيين في أقرب نقطة بقطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال أحد الأطباء، إن المستشفى يمكن أن يقدم الرعاية الطبية لخمسة أطفال دفعة واحدة، كما تم إنشاء خيمة لعلاج الحالات الحرجة، حيث إن المستشفى مزود بكل الأدوية والمستلزمات الدوائية لمختلف الأمراض.

يأتي ذلك فيما أشادت إحدى أمهات المصابين، باستقبال فرق الإسعاف المصرية لهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة على أعلى جودة.