"القصف مستمر".. النيل للأخبار تسلط الضوء على أول أيام العام الجديد فى غزة

سلطت قناة "النيل للأخبار"، الضوء على أول أيام العام الجديد في قطاع غزة، حيث استمر الاحتلال الإسرائيلي في قصف القطاع، وفرض الحصار على المنطقة المنكوبة.

وعرضت قناة "النيل للأخبار"، صورًا للقصف العنيف الذي ضرب عددا من أحياء جنوب قطاع غزة، حيث تصاعد الدخان والغبار الكثيف جراء القصف، الذي لم يتوقف.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن حصيلة شهداء عام 2023 هي الأكبر منذ النكبة، حيث بلغ عدد شهداء هذا العام 22.404 شهيد، و9 آلاف طفل و6.450 امرأة من بين الشهداء، وأكثر من آلاف مفقود منهم 70% أطفال ونساء.