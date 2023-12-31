طارق فهمي لـ"إكسترا نيوز": دور مصر المحوري في قضايا المنطقة ساهم في تعزيز الأمن

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الدبولوماسية الرئاسية ساهمت بشكل كبير توطيد علاقات مصر بدول العالم، والمشاركة في إيجاد الحلول للكثير من الأزمات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، خلال استضافته بقناة "اكسترا نيوز"، أن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلت مصر دوائر جديدة للخارجية المصرية، مع إقامة علاقات جديدة مع دول لم نكن في علاقات معها سياسية أو تجارية.

ونوه "فهمي"، أن سياسية مصر الخارجية في عام 2023 ساعدت في إيجاد تكامل وتعزيز التعاون مع مختلف العالم، خاصة مع الدول الكبري، وهذا يعتبر جديد على الدولة المصرية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن دور مصر المحوري في قضايا المنطقة وإيجاد حلول نهائية ساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الأمن والأستقرار في الكثير من الدول.