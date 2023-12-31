الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمي لـ"إكسترا نيوز": دور مصر المحوري في قضايا المنطقة ساهم في تعزيز الأمن

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الدبولوماسية الرئاسية ساهمت بشكل كبير توطيد علاقات مصر بدول العالم، والمشاركة في إيجاد الحلول للكثير من الأزمات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، خلال استضافته بقناة "اكسترا نيوز"، أن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلت مصر دوائر جديدة للخارجية المصرية، مع إقامة علاقات جديدة مع دول لم نكن في علاقات معها سياسية أو تجارية.

ونوه "فهمي"، أن سياسية مصر الخارجية في عام 2023 ساعدت في إيجاد تكامل وتعزيز التعاون مع مختلف العالم، خاصة مع الدول الكبري، وهذا يعتبر جديد على الدولة المصرية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن دور مصر المحوري في قضايا المنطقة وإيجاد حلول نهائية ساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الأمن والأستقرار في الكثير من الدول.

طارق فهمي اكسترا نيوز مصر الأمن والاستقرار قضايا المنطقة الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية

مواد متعلقة

"رشوان": مؤتمر القاهرة للسلام ساهم في تغيير الخطاب العالمي لصالح القضية الفلسطينية

ضياء رشوان: الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في دعم السياسية المصرية

ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": المصريون كتبوا التاريخ بمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان: القيادة المصرية كانت واعية لمخطط تهجير الفلسطينيين

أشرف زكى لـ"إكسترا نيوز": ميلاد المطربين العرب لا يحدث إلا فى مصر

أشرف زكى لـ"إكسترا نيوز": الشركة المتحدة أسهمت فى تنوع الفن والأعمال الدرامية

خبير بيئي لـ"إكسترا نيوز": ما حدث من كوارث طبيعية في 2023 جزء بسيط لما سيحدث في المستقبل

خبير شؤون أسيوية لـ"إكسترا نيوز": الولايات المتحدة تريد أن تجعل تايوان شوكة في ظهر الصين

الأكثر قراءة

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

في ختام 2023.. رسائل تهنئة بالعام الجديد للعائلة 2024

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد هزيمة أرسنال في الجولة 20

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة