الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"طيران ومدفعية".. وسط غزة يتعرض لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

غزة
غزة

أفادت قناة "النيل للأخبار"، في نبأ عاجل لها، أن المنطقة الوسطى بقطاع غزة، تتعرض لقصف بالطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف.

 

وأشار بعض المصادر الطبية الفلسطينية، وفقًا لما نشرته قناة "النيل للأخبار"، إلى أن أحياء وسط غزة تتعرض لقصف عشوائي يستهدف المنازل المكتظة بالسكان والنازحين، وأنباء عن وقوع عدد كبير من الشهداء.

 

كما تعرضت منطقتا رفح الفلسطينية وكرم أبوسالم لاستهدافات إسرائيلية عنيفة، الأمر الذي قد يسهم في تضييق الحياة على النازحين والذين يقدر عددهم بـ2 مليون شخص.

النيل للإخبار
وسط غزة الإحتلال الإسرائيلي المنطقة الوسطي بقطاع غزة غزة المصادر الطبية الفلسطينية النيل للأخبار

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