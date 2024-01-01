طارق فهمى لـ"اكسترا نيوز": لا يوجد دولة فى الإقليم تبنت القضية الفلسطينية كما تبنتها مصر

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر على مدار تاريخها تعمل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر جدية، مشيرًا إلى أن مصر أجهضت الكثير من مخططات إسرائيل.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، خلال استضافته بقناة "اكسترا نيوز"، أن مصر لديها القدرة علي إيقاف كافة المخططات، وهذا ما أوضحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمة "خط أحمر".

وأشار "فهمي"، إلى أن إسرائيل تعلم جيدًا مع من تتعامل في المنطقة، مضيفًا أنه لا يوجد دولة في الإقليم تبنت القضية الفلسطينية كما تبنتها مصر على مر العصور.

وأضاف "فهمي"، أن إسرائيل من مصلحتها في المنطقة إقامة السلام مع مصر، خاصة بعد دور مصر في الأزمة الأخيرة والتي تمثلث في الحرب على قطاع غزة.