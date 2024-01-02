حقوقى فلسطينى: نحن أحياء بالصدفة.. ومصر حائط الصد ضد مخطط التهجير

وجه عصام یونس، رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين، الشكر لنقابة الصحفيين المصريين وأعضائها على دعمها للقضية الفلسطينية.

وقال يونس خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية والثقافية بنقابة الصحفيين بعنوان "غزة من الداخل.. نظرة حقوقية": نحن أحياء بالصدفة وليس بإرادتنا، فكل ما في غزة عرضة لآلة التدمير الإسرائيلية.

وأضاف أن جريمة الإبادة الجماعية هي التدمير المنظم للجماعة الوطنية ثقافيًا واجتماعيًا، وما قامت به دولة الاحتلال على مدار عقود ماضية بتحويل الشعب الفلسطيني إلى جماعات محاصرة وعملت على عزل أراضيه من غزة والقدس وشمال الضفة وجنوبها، فعملت على التفتيت الواعي والمنظم لوحدة الفلسطينيين.

وتابع: تجري عملية منظمة من التهويد لتغيير ملامح الدولة الفلسطينية، بحالة من التوحش والإجرام غير المسبوق ومن صوره الإبادة الجماعية.

وأكمل: "كنا نعاني في فترات سابقة من أن المركز القانوني لفلسطين غير واضح في المؤسسات الدولية المعنية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي رغم فتحها تحقيقًا في 2021 إلا أنه لم يحدث أي تقدم فيه".

ولفت إلى أن أوروبا لا تنظر إلى قتل الأطفال والرضع في فلسطين، وإسرائيل تحاول نزع الصفة الإنسانية عن مواطني فلسطين لتبرير ما يحدث، وتحاول بشتى الطرق تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وعلق: "نحاول لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات ولم يقبل، وفور أحداث ٧ أكتوبر ذهب إلى إسرائيل للقاء ما تسميهم ضحايا، رغم أن دماءنا في الشوارع دون أماكن لندفن موتانا وشهداءنا، لكن خيار العدالة هو الخيار الوحيد ونأمل أن يتم ذلك قريبًا".

وشدد: "أقدر الموقف المصري الذي لولاه لكانت الأمور تمضي في اتجاه آخر ومنه ما صرح به الرئيس السيسي ووزير خارجيته من أن تهجير الفلسطينيين يمس السيادة المصرية ويقضي على القضية الفلسطينية وهو ما لن تسمح به مصر".

وبدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية والثقافية بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "غزة من الداخل.. نظرة حقوقية".

شارك في الندوة علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، وأدار الندوة الكاتب الصحفى مجدى حلمی.

وفي كلمته أكد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، أنه منذ 7 أكتوبر ونقابة الصحفيين لم تتخلف لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، واستضافت عدة لقاءات واجتماعات للنقابات المهنية لتنسيق الجهود في مواجهة الكيان الإسرائيلي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.