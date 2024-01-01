الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بينها تحليل مخدرات.. 6 شروط للترشح في انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

المهندسين
المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين عن شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الجمعة 23 فبراير المقبل، وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي من المجلس الأعلى للنقابة.

وجاءت هذه الشروط كالتالي:

- أن يكون مسددا للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية. 

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجها لنقابة المهندسين.

-يكون موعد تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والأثنين الموافقين 28 و 29 يناير الجاري.

- يكون الترشح على المراكز النقابية بمقر النقابة العامة أو بمقر النقابة الفرعية التابع لها المرشح. 

- يتقدم المهندس بنفسه للترشـح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

 

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مستشار قانونى: شرط تحليل المخدرات لمرشحى "المهندسين" قد يبطل الانتخابات

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انتخابات المهندسين: إلزام المرشحين بفيش وتحليل مخدرات في التجديد النصفي

 

فتح باب الترشح اعتبارًا من الإثنين 8 يناير 2024

وتقرر فتح باب الترشح على جميع المراكز النقابية الشاغرة اعتبارًا من الإثنين الموافق 8 يناير 2024، ويستمر تلقي طلبات الترشـح حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

وـتجري الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء (مجالس الشعب الهندسية - مجالس النقابات الفرعية) ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975، وذلك بمقـر النقابة العامة وجميع مقـرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 مساءا،

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏‏‏مقايسة‏، و‏‏كعب تذكرة‏، و‏خريطة‏‏‏ و‏نص‏‏

 

وعقد المجلس الاعلى لنقابة المهندسين، اجتماعا له برئاسة المهندس طارق النبراوي، لاستكمال مناقشة ما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة مارس المقبل.

وقرر المجلس اعتماد ضوابط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية، بعد عدة اعتراضات على استحداث شروط غير موجودة في القانون واللائحة منها تقديم فيش وتشبيه وتقديم تحليل مخدرات، للمرشحين.

 

نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي التجديد النصفي المجلس الأعلى للنقابة الانتخابات

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