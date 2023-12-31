الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتخابات المهندسين: إلزام المرشحين بفيش وتحليل مخدرات في التجديد النصفي

المهندسين
المهندسين

عقد المجلس الاعلى لنقابة المهندسين، اجتماعا له برئاسة المهندس طارق النبراوي، لاستكمال مناقشة ما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة مارس المقبل.

وقرر المجلس اعتماد ضوابط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية، بعد عدة اعتراضات على استحداث شروط غير موجودة في القانون واللائحة منها تقديم فيش وتشبيه وتقديم تحليل مخدرات، للمرشحين.

وقرر المجلس تفويض نقيب المهندسين بضم أعضاء لعضوية اللجان المعاونة للجنة العليا للإنتخابات، كما تقرر تكليف اللجنة العليا للإنتخابات بمراجعة المقرات الإنتخابية على مستوى الجمهورية وتفويض هيئة المكتب إعتمادها.

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أزمة فى نقابة المهندسين بسبب تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات

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النبراوي: انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين سوف تتم بشفافية مطلقة

اعتراض على تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي

وأبدى عدد من المهندسين المشاركين في اللقاء المفتوح الذي عقده نقيب مع أعضاء الجمعية العمومية، اعتراضهم على تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي.

وطالب عدد من المشاركين بضرورة إعادة تشكيل اللجنة والحرص على تضمينها ممثلين عن الجمعية العمومية منعا لتكرار أحداث جمعية ٣٠ مايو الماضية، وكذلك إلغاء أية شروط في الترشح مخالفة للقانون.

وأعلن النقيب العام للمهندسين أنه سوف يطالب المجلس الأعلى للنقابة بإعادة تشكيل اللجنة بالشكل الذي يكون معبرا عن الجمعية العمومية للنقابة.

وقال النبراوي: “لجنة الانتخابات تحتاج إلى معالجة، وسوف أعرض على المجلس الإصرار على رفض كل الشروط المخالفة للقانون والخاصة بالمرشحين في انتخابات التجديد النصفي”.

وشدد نقيب المهندسين على أن مشاركة أعضاء الجمعية العمومية هو الضمانة الأقوى في نزاهة الانتخابات مطالبا بالحرص على مشاركة قوية في الجمعية العمومية المقبلة.

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