الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النبراوي: انتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين" في مارس

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

وجَّه المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، الشكر لجموع المهندسين على دعمهم له خلال فترة مرضه، قائلا: "أحمد الله كثيرًا، وأتوجه بالشكر لجموع المهندسين ولهيئة مكتب النقابة ومجلسها الأعلى، على ما أحاطوني به من مودة خلال فترة مرضي".

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إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

وفي بداية الجلسة، أكد نقيب المهندسين، حرصه الكامل على إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين  بمنتهى الشفافية والنزاهة.. وقال: "انتخابات التجديد النصفي للنقابة انتخابات حساسة جدًّا، وستُجرى في وقت صعب وفي ظروف نقابية ليست سهلة، وسأعمل على أن تتم بشفافية مطلقة، وأدعو جميع القائمين عليها لإجرائها بنزاهة تامة وحيادية كاملة".

اجتماع المجلس الأعلى للنقابة

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، بمشاركة نقيب المهندسين، وبحضور الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.

واستقبل أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، نقيب المهندسين بحفاوة بالغة؛ تحيةً لنقيب مهندسي مصر، وتهنئته بتمام الشفاء والعودة  لقيادة نقابة المهندسين، حيث حضر نقيب المهندسين جزءًا من جلسة المجلس.

وعلى مدى 8 ساعات متصلة، ناقش المجلس في اجتماعه، الاستعدادات لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تلك الانتخابات.

وحدد المجلس يوم الجمعة الأول من مارس 2023 موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة.

 

نقيب مهندسي مصر المهندسين النقابة انتخابات التجديد النصفي الجمعة

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