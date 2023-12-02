السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تلتقي مع رؤساء الشركات المشاركة في ملتقى سوق العمل الثاني

ملتقى سوق العمل بنقابة
ملتقى سوق العمل بنقابة المهندسين في الإسكندرية

عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، لقاء عمل مع رؤساء الشركات ومراكز التدريب المشاركين فى ملتقى سوق العمل الثاني، الذى أقيم بنادي المهندسين في ظل مشاركة واسعة.

وقال الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية، ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن ملتقى سوق العمل الهندسي هو جهد مشترك بين أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لخدمة المهندسين ومساعدتهم في التواصل مع الشركات الهندسية المختلفة المشاركة في الملتقى.

ومن جانبه وجه المهندس صلاح حامد أمين النقابة الشكر لجميع الشركات والمراكز المشاركة في الملتقى، مؤكدًا دعم النقابة شباب المهندسين والخريجين المتميزين وتقديم الدعم الكامل لهم.

فيما أشاد الدكتور محمد صلاح، رئيس لجنة التوظيف فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمجهود المشترك المبذول من النقابة والشركات في إنجاح الملتقى وعرض فرص حقيقية للمهندسين.

وقال الدكتور مصطفى الحضرى رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، إن النقابة تعمل على خطة مستمرة لتوفير التدريب الضامن للتوظيف لشباب المهندسين بعدة طرق سواء بالدورات التدريبية التي تنظمها النقابة أوعن طريق بروتوكولات فعالة مع الشركات الهندسية في مجال التدريب الهندسي.

تدريب 3000 من حديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية 

وأكد المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب أن الملتقى محاولة من النقابة في مساعدة شباب الخريجين ضمن خطوات عديدة اتخذتها النقابة مؤخرًا لدعمهم ومنها مبادرة التدريب والشباب التي ساهمت في تدريب 3000 متدرب خلال الأشهر الماضية ضمن دورات مجانية وفرتها النقابة لحديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة

بينما أشار المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام إلى أن ملتقى سوق العمل الهندسي في نسخته الثانية قد شهد مشاركة 45 شركة هندسية قدمت فرص عمل متنوعة بين فرص حالية وفرص مستقبلية ضمن خطة التوظيف التي وضعتها تلك الشركات خلال العام المقبل، كما شهد الملتقى مشاركة 15 جهة متخصصة في التدريب الهندسي وبينهم المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات والتي قدمت عدد كبير من المنح المجانية للمشاركين في الملتقى.

وشهد نهاية اللقاء تكريم النقابة للشركات الهندسية وجهات التدريب المشاركة في الملتقى، حيث أعرب رؤساء الشركات المشاركة في الملتقى عن سعادتهم بالتعاون مع نقابة المهندسين ورغبتهم في استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة المهندسين وصالح مؤسساتهم المختلفة.

IMG-20231202-WA0012
IMG-20231202-WA0012
IMG-20231202-WA0013
IMG-20231202-WA0013
IMG-20231202-WA0011
IMG-20231202-WA0011
IMG-20231202-WA0010
IMG-20231202-WA0010
نقابة المهندسين بالإسكندرية مراكز التدريب ملتقى سوق العمل الهندسي شباب المهندسين شباب الخريجين

مواد متعلقة

رئيس مياه الإسكندرية: تدريب الخريجين يؤهل الكوادر الشابة لسوق العمل الخارجي

نقيب مهندسي الإسكندرية: ملتقى سوق العمل جسر لتعاون النقابة مع أعضائها

نقابة المهندسين بالإسكندرية تختتم الموسم الثاني من مبادرة "التدريب والشباب"

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

الأهلى يفرط فى الفوز على يانج أفريكانز ويكتفى بالتعادل الإيجابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس