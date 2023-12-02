نقابة المهندسين بالإسكندرية تلتقي مع رؤساء الشركات المشاركة في ملتقى سوق العمل الثاني

عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، لقاء عمل مع رؤساء الشركات ومراكز التدريب المشاركين فى ملتقى سوق العمل الثاني، الذى أقيم بنادي المهندسين في ظل مشاركة واسعة.

وقال الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية، ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن ملتقى سوق العمل الهندسي هو جهد مشترك بين أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لخدمة المهندسين ومساعدتهم في التواصل مع الشركات الهندسية المختلفة المشاركة في الملتقى.

ومن جانبه وجه المهندس صلاح حامد أمين النقابة الشكر لجميع الشركات والمراكز المشاركة في الملتقى، مؤكدًا دعم النقابة شباب المهندسين والخريجين المتميزين وتقديم الدعم الكامل لهم.

فيما أشاد الدكتور محمد صلاح، رئيس لجنة التوظيف فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمجهود المشترك المبذول من النقابة والشركات في إنجاح الملتقى وعرض فرص حقيقية للمهندسين.

وقال الدكتور مصطفى الحضرى رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، إن النقابة تعمل على خطة مستمرة لتوفير التدريب الضامن للتوظيف لشباب المهندسين بعدة طرق سواء بالدورات التدريبية التي تنظمها النقابة أوعن طريق بروتوكولات فعالة مع الشركات الهندسية في مجال التدريب الهندسي.

تدريب 3000 من حديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية

وأكد المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب أن الملتقى محاولة من النقابة في مساعدة شباب الخريجين ضمن خطوات عديدة اتخذتها النقابة مؤخرًا لدعمهم ومنها مبادرة التدريب والشباب التي ساهمت في تدريب 3000 متدرب خلال الأشهر الماضية ضمن دورات مجانية وفرتها النقابة لحديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة

بينما أشار المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام إلى أن ملتقى سوق العمل الهندسي في نسخته الثانية قد شهد مشاركة 45 شركة هندسية قدمت فرص عمل متنوعة بين فرص حالية وفرص مستقبلية ضمن خطة التوظيف التي وضعتها تلك الشركات خلال العام المقبل، كما شهد الملتقى مشاركة 15 جهة متخصصة في التدريب الهندسي وبينهم المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات والتي قدمت عدد كبير من المنح المجانية للمشاركين في الملتقى.

وشهد نهاية اللقاء تكريم النقابة للشركات الهندسية وجهات التدريب المشاركة في الملتقى، حيث أعرب رؤساء الشركات المشاركة في الملتقى عن سعادتهم بالتعاون مع نقابة المهندسين ورغبتهم في استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة المهندسين وصالح مؤسساتهم المختلفة.

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