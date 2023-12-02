نقيب مهندسي الإسكندرية: ملتقى سوق العمل جسر لتعاون النقابة مع أعضائها

قال نقيب مهندسي الإسكندرية الدكتور هشام سعودي، إن ملتقى سوق العمل الهندسي" 2"، شهد إقبالا كبيرًا واستقطب العديد من شركات التدريب التي تمنح فرص تدريبية مجانية مختلفة لتأهيل المهندسين لسوق العمل.

وأقيم الملتقى في نسخته الثانية بتنظيم لجنة التوظيف بالتعاون مع لجنة الشباب ولجنة العلوم الهندسية والتدريب ولجنة العلاقات العامة بالنقابة بمشاركة أكثر من 60 شركة، وبينها شركات تدريب وذلك في كافة التخصصات الهندسية.

وأضاف سعودي أن الإقبال المتزايد على المشاركة في ملتقى سوق العمل الهندسي يعكس حجم النجاح الذي حققه الملتقي في جذب الشركات الهندسية وشركات التدريب.

وتابع "سعودي" في تصريح له اليوم، أن الملتقي يمنح فرص تدريبية مجانية مختلفة لتأهيل المهندسين لسوق العمل معربا عن امتنانه بالشراكة مع العديد الشركات في مختلف التخصصات للعودة بالنفع والإفادة على كافة المهندسين وحديثي التخرج.

وأشاد سعودي بحجم الجهد المبذول لإنجاح الملتقي في نسخته الثانية مشيدًا بتعاون مجلس نقابة المهندسين على الدائم من أجل خدمة المهندسين.

التعاون مع أكاديميات التدريب

وأعرب عن تقدير المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر للمشاركة الفعالة، من جانب الشركات مع الدعم المستمر والتعاون المشترك بين نقابة المهندسين بالإسكندرية والنقابة العامة والشركات المشاركة، مؤكدًا حرص النقابة على استمرار التعاون مع أكاديميات التدريب لتقديم منح مجانية تفيد المهندسين في مختلف التخصصات.

من جهته، أعرب الدكتور محمد صلاح، رئيس لجنة التوظيف عن أمله في أن يُكلل المجهود المبذول في الملتقى بالنجاح بما يعود بالفائدة على المهندسين المشاركين بفرص العمل والتدريب التي توفرها الشركات المشاركة بالملتقى.

بدوره، قال الدكتور مصطفى الحضري، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، إن الهدف هو خدمة المهندسين والتواصل بين النقابة والشركات المختلفة بجانب تقديم فرص تدريب مع جهات التدريب المختلفة وأبدى سعادته بمشاركة عدد كبير من الشركات ممن لهم أسم مميز في سوق العمل الهندسي.

وفي الوقت ذاته، وجه المهندس محمد قبيصي، رئيس لجنة الشباب، الشكر لأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لتقديم خدمات مميزة لشباب المهندسين سواء طلاب السنوات النهائية أو حديثي التخرج من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل حتى تنظيم الملتقى لتوفير لهم فرص متنوعة والتعاون الدائم من أجل مصلحة المهنة والمهندس وأن الدعم دائم لتوفير متطلباتهم.

فيما أشار المهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، إلى أن الملتقى يأتي استكمالًا لمسار مجلس النقابة في دعم شباب المهندسين والذي بدأ منذ عامين، كما توجه بالشكر لجميع القائمين على تنظيم الملتقى.

كانت نقابة مهندسي الإسكندرية نظمت ملتقى سوق العمل الهندسي 2 بنادي المهندسين بحضور الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.