نقابة المهندسين بالإسكندرية تختتم الموسم الثاني من مبادرة "التدريب والشباب"

اختتمت نقابة المهندسين بالإسكندرية فعاليات مبادرة التدريب والشباب التى أطلقتها لجنتي العلوم الهندسية والتدريب والشباب لدعم المهندسين حديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة وتقديم دورات تدريبية مجانية لتأهيلهم لسوق العمل ومواكبة العصر والتطور الرقمي.



وفى كلمته؛ قال الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، إن مبادرة التدريب والشباب هى فعالية مؤثرة داخل النقابة لرفع قدرات شباب المهندسين وتنمية مهاراتهم فى التخصصات المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل ومواكبة التطور العلمى والعصر الرقمى والاستفادة من التطور الكبير الذى طرأ فى مجال الهندسة.

تأهيل الشباب وتنمية مهارتهم



وأشاد "سعودى" بالتعاون المشترك بين لجان النقابة لخدمة المهندسين وتعاون لجنة العلوم الهندسية والتدريب ولجنة الشباب التى اسفرت عن تأهيل العديد من الشباب، بالإضافة الى تعريف الشباب بدور النقابة فى حياتهم العملية بعد التخرج.



ومن جانبه أشاد المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالدورات التدريبية المقدمة للمهندسين من خلال متخصصين وتسهيل المعلومة وتيسيرها سواء للمهندسين او طلاب الهندسة وتنمية مهاراتهم الهندسية من خلال أسلوب سهل لفتح أفاق عديدة للاستفادة من المواد العلمية، كما أشاد بالمجهود الكبير الذى يبذله المحاضرين فى الدورات التدريبية وترك أثر كبير ومميز لدى المهندسين.



وأكد الدكتور مصطفى الحضرى، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، أن المبادرة استمرت 3 أشهر ونصف قدمت فى خلال هذه الفترة الزمنية دورات تدريبية مختلفة في كافة التخصصات مجانية بالكامل وبشهادات معتمدة وأكد استمرار نسبة الخصم المقدم 25%؜ لكافة الدورات المقدمة من خلال النقابة لحديثي التخرج وطلاب الهندسة وذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة للتخفيف من أعباء تكاليف التدريب ومساعدة حديثى التخرج والمهندسين.

2154 متدربا فى كافة التخصصات الهندسية



وأضاف أن عدد الذين تلقوا دورات تدريبية فى مبادرة التدريب والشباب 2154 متدربا ما بين مهندسين وطلاب فى كافة التخصصات الهندسية، مؤكدًا أن المبادرة نجحت فى تحقيق اهدافها وهى تدريب وتأهيل المهندسين للعمل وتعريف المهندسين بالخدمات المقدمة من نقابة المهندسين بالإسكندرية.

زيادة عدد المتدربين عن العام الماضي

وقدم المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب الشكر للمحاضرين الذين شاركوا فى تقديم مواد علمية للمهندسين وكانت إضافة كبيرة لشباب المهندسين والاستفادة من الدورات التدريبية بالإضافة الى زيادة تواجد شباب المهندسين فى النقابة.

كما أكد على استمرار نجاح تلك المبادرة للعام الثاني علي التوالي وزيادة أعداد المتدربين عن العام الماضي بفارق 598 متدرب وكذلك مشاركة وزيادة مراكز التدريب العملي لتصل الي 10 مراكز لتشمل جميع التخصصات معتبرًا أن هذا المبادرة هي اهم دعم يحتاجه حديثي التخرج بالإضافة إلى اعتماد عدد ساعات تدريب النقابة ضمن ساعات التدريب الملزمة لعملية التخرج لطلاب الهندسة وأشاد بدور النقابة وما بتم بذله لنجاح المبادرة.



كما قدم الشكر لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى لتقديم الدعم الكامل للمبادرة منذ طرح الفكرة مؤكدًا على الدور الكبير الذي يقومون به اعضاء لجنة الشباب لخدمة زملائهم المهندسين.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم المحاضرين المشاركين بالمبادرة بالإضافة إلى تكريم موظفى لجنة العلوم الهندسية والتدريب والعلاقات العامة والسكرتارية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية.



