الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تختتم الموسم الثاني من مبادرة "التدريب والشباب"

ختام مبادرة التدريب
ختام مبادرة التدريب والشباب بنقابة المهندسين

اختتمت نقابة المهندسين بالإسكندرية فعاليات مبادرة التدريب والشباب التى أطلقتها لجنتي العلوم الهندسية والتدريب والشباب لدعم المهندسين حديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة وتقديم دورات تدريبية مجانية لتأهيلهم لسوق العمل ومواكبة العصر والتطور الرقمي.


وفى كلمته؛ قال الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، إن مبادرة التدريب والشباب هى فعالية مؤثرة داخل النقابة لرفع قدرات شباب المهندسين وتنمية مهاراتهم فى التخصصات المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل ومواكبة التطور العلمى والعصر الرقمى والاستفادة من التطور الكبير الذى طرأ فى مجال الهندسة.

 

تأهيل الشباب وتنمية مهارتهم
 

وأشاد "سعودى" بالتعاون المشترك بين لجان النقابة لخدمة المهندسين وتعاون لجنة العلوم الهندسية والتدريب ولجنة الشباب التى اسفرت عن تأهيل العديد من الشباب، بالإضافة الى تعريف الشباب بدور النقابة فى حياتهم العملية بعد التخرج.


ومن جانبه أشاد المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالدورات التدريبية المقدمة للمهندسين من خلال متخصصين وتسهيل المعلومة وتيسيرها سواء للمهندسين او طلاب الهندسة وتنمية مهاراتهم الهندسية من خلال أسلوب سهل لفتح أفاق عديدة للاستفادة من المواد العلمية، كما أشاد بالمجهود الكبير الذى يبذله المحاضرين فى الدورات التدريبية وترك أثر كبير ومميز لدى المهندسين.


وأكد الدكتور مصطفى الحضرى، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، أن المبادرة استمرت 3 أشهر ونصف قدمت فى خلال هذه الفترة الزمنية دورات تدريبية مختلفة في كافة التخصصات مجانية بالكامل وبشهادات معتمدة وأكد استمرار نسبة الخصم المقدم 25%؜ لكافة الدورات المقدمة من خلال النقابة لحديثي التخرج وطلاب الهندسة وذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة للتخفيف من أعباء تكاليف التدريب ومساعدة حديثى التخرج والمهندسين.

 

2154 متدربا فى كافة التخصصات الهندسية 


وأضاف أن عدد الذين تلقوا دورات تدريبية فى مبادرة التدريب والشباب 2154 متدربا ما بين مهندسين وطلاب فى كافة التخصصات الهندسية، مؤكدًا أن المبادرة نجحت فى تحقيق اهدافها وهى تدريب وتأهيل المهندسين للعمل وتعريف المهندسين بالخدمات المقدمة من نقابة المهندسين بالإسكندرية.

 

زيادة عدد المتدربين عن العام الماضي 

 

وقدم المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب الشكر للمحاضرين الذين شاركوا فى تقديم مواد علمية للمهندسين وكانت إضافة كبيرة لشباب المهندسين والاستفادة من الدورات التدريبية بالإضافة الى زيادة تواجد شباب المهندسين فى النقابة.

 كما أكد على استمرار نجاح تلك المبادرة للعام الثاني علي التوالي وزيادة أعداد المتدربين عن العام الماضي بفارق 598 متدرب وكذلك مشاركة وزيادة مراكز التدريب العملي لتصل الي 10 مراكز لتشمل جميع التخصصات معتبرًا أن هذا المبادرة هي اهم دعم يحتاجه حديثي التخرج بالإضافة إلى اعتماد عدد ساعات تدريب النقابة ضمن ساعات التدريب الملزمة لعملية التخرج  لطلاب الهندسة وأشاد بدور النقابة وما بتم بذله لنجاح المبادرة.


كما قدم الشكر لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى لتقديم الدعم الكامل للمبادرة منذ طرح الفكرة مؤكدًا على الدور الكبير الذي يقومون به اعضاء لجنة الشباب لخدمة زملائهم المهندسين.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم المحاضرين المشاركين بالمبادرة بالإضافة إلى تكريم موظفى لجنة العلوم الهندسية والتدريب والعلاقات العامة والسكرتارية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية.


 

نقابة المهندسين بالإسكندرية سوق العمل دورات تدريبية مجانية تأهيل الشباب خدمه المهندسين

مواد متعلقة

ضمن فعاليات "أسبوع التراث السكندري".. أمسية بالمتحف اليوناني الروماني بعد افتتاحه

"قومي المرأة بالإسكندرية" يُعلن تواصل تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة القرآن الكريم

محافظة الإسكندرية: إغلاق الطريقين "الصحراوى" و"الدولى" بسبب كثافة الشبورة المائية

"فتيات سيدي بشر الأزهري" يحصد وسام التميز لبرنامج: ‏أخ ثان.. والرابط إنساني

قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفدًا من حزب العدل للتضامن مع الشعب الفلسطينى

وكيل "صحة الإسكندرية" تواصل جولاتها لتفقد المنشآت الصحية بالعامرية الطبية

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم اجتماعًا لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

استكشاف فرص التعدين في مصر.. أهم 10 خامات تعدينية مطروحة للاستثمار

الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير مالية الاحتلال تكشف نواياهم لضم الضفة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

بعد تكرار الأزمات وغضب كولر.. متى يرحل خالد بيبو عن الأهلي؟

هل يتدخل الجهاز الفنى للمنتخب فى أزمة محمد صبحى وأحمد فتوح مع الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية