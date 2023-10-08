الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الطلاب المتفوقين فى الشهادة الثانوية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، الطلاب المتفوقين فى الشهادة الثانوية من أبناء المهندسين فى حفل إقامته اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندس كريم عزت.

في البداية رحب الدكتور هشام سعودي بالحضور مقدمًا الشكر لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد لأبنائهم ولهم كل التقدير والاحترام فى إخراج جيل واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والمسئولية.

وأكد أن تكريم أبناء المهندسين كل عام هو تكليل لجهود الطلاب وأسرهم مطالبًا الطلاب باستمرار الاجتهاد فى المرحلة الجامعية القادمة وتمنى لهم التفوق في حياتهم القادمة.

كما قدم شكره لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لما يقدموه من جهود واللجنة الاجتماعية والثقافية المنظمة للحفل برئاسة المهندس كريم عزت لحرصه على التواصل الدائم مع المهندسين وأسرهم وتكريم أبنائهم.

وقدم المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية التهاني للطلاب المتفوقين ووجه الشكر إلى أولياء الأمور لبذلهم مجهود كبير مع أبنائهم خلال مراحلهم التعليمية، كما تمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة ويسعى لتكريمهم المرة القادمة وهم حاصلين على الماجستير.

وقدم المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية تهانيه للطلاب المتفوقين من أبناء المهندسين موجها شكره لرئيس النقابة للدعم الدائم على تنفيذ الأنشطة ومنها حفل المتفوقين. 
كما وجه الشكر للجنة الاجتماعية والثقافية على جهدهم خلال الفترة السابقة ووجه الشكر إلى لجنة العلاقات العامة والإعلام على جهدهم في إخراج اليوم بشكل يليق بنقابة المهندسين.
وتسلم الطلاب شهادات تقدير لتفوقهم فى الشهادة الثانوية وإلتقاط الصور التذكارية.

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