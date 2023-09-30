نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم المعرض الختامى لمنح مشروعات التخرج الهندسية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي المعرض الختامي لمنح دعم مشروعات التخرج الهندسية لعام 2022 / 2023، في إطار التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع جمعية تنافس ضمن مشروع "بدايتي"، من خلال التعاون المشترك بين لجنة الخطة الاستراتيجية برئاسة المهندس علاء محجوب ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي.

توجه الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بالشكر لكافة الحضور وعبر عن فخره بالتعاون المشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام الرابع على التوالي والذي يعكس نتاج مجهود مثمر، كما أشاد بالمجهود المبذول من طلاب المشروعات المشاركة وكذلك أعضاء هيئة التدريس المشرفة على المشاريع بالمعرض، ووجه التحية لكافة القائمين على نجاح المعرض وأن النقابة دائمًا تفخر بكل مهندسيها وما يقدموه لرفعة قدر مهنة الهندسة.

وقال الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن الأكاديمية لم تدخر جهدًا في دعم مشاريع التخرج الهندسية وتفعيل بروتوكول التعاون، وإنها دائمًا تسعد بالتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية وأثنى على ذلك التعاون ومردوده خلال الأربعة أعوام السابقة، وأنه يشهد دائمًا تطويرًا جديدًا للارتقاء بما يتم تقديمه من خلال المنح.

81 مشروعا تخرج من 6 كليات مختلفة

وأشار الدكتور حسن لطفي رئيس لجنة منح مشروعات التخرج الهندسية إلى أن البرنامج هذا العام شهد تطورًا كبيرًا وظهر ذلك في عدد المشروعات المتقدمة للحصول على الدعم والذي وصل إلى 81 مشروع تخرج لطلاب الهندسة وتم اعتماد وتمويل 50 مشروعا من 6 كليات مختلفة ليكون إجمالي التمويل المقدم مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية، ضمن برنامج مشروع بدايتي وأن المشاريع هذا العام شهدت نجاحًا كبيرًا وتنافسية كبيرة.

وقال المهندس أيمن السيد رئيس جمعية تنافس أن دعم النقابة المستمر على مدار السنوات المتتالية وأنها دائمًا تخلق الفرص للتعاون المشترك الذي يقدم الأفضل لمجتمع المهندسين ووجه الشكر للنقابة على حرصها على نجاح التعاون خلال هذا العام.

كما أكد المهندس صلاح حامد في كلمته على أن النقابة دائمًا هي بيت المهندس الأول وأن هذه المرحلة تشهد دعما كبيرا لشباب المهندسين علي كافة المستويات وعبر عن مدى سعادته بما تقدمه كافة لجان النقابة دعمًا للمهندسين وأثنى على التعاون المشترك بين اللجان ومدى أهميته لرفع الخدمات المقدمة للسادة المهندسين وذويهم.

كما أشاد المهندس علاء محجوب رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية بالمجهود المبذول من كافة القائمين علي البرنامج خلال هذا العام وعلى دور الأكاديمية وتعاونها المثمر.

وفي الختام تقدم المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب بنقابة المهندسين بالإسكندرية بخالص الشكر لجميع الحضور وجميع القائمين على تنظيم اليوم وتوجه بخصوص الشكر لكافة المشاريع المشاركة وأعضاء هيئة التدريس المشرفة علي المشاريع واثنى علي مجهودهم لابتكار مشاريع تخرج جعلتهم يتنافسون على المراكز الاولى وتوجه بالشكر للجان التحكيم والتقييم والتي بذلت مجهود كبير خلال المنحة وأن نجاح المنحة خلال هذا العام ما هو إلا استمرار بما تم خلال الأعوام السابقة وأن لجنة الشباب دائمًا تفخر بمشاركة الشباب في كافة الفعاليات التي تقدمها.

يذكر أنه قد تم تكريم أعضاء هيئة التدريس المشاركين في لجان التحكيم والتقييم والأساتذة المشرفين على مشاريع التخرج ولجنة إدارة منح مشروعات التخرج الهندسية والمهندس سامح حسن والمهندسة امينة حسن والمهندس امير يوسف والمهندسة منة الله يسري.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة المهندس صلاح حامد والدكتور حسن لطفي والدكتور مصطفي الحضري

والمهندس علاء محجوب والمهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.