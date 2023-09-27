الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مهندسو الإسكندرية تصدر بيانًا لتوضيح أسباب حريق جراج النقابة

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

أصدرت نقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء اليوم بيانًا رسميًا لتوضيح تفاصيل الحريق الذي نشب بجراج النقابة بسبب حدوث ماس كهربائي والذي تم السيطرة عليه وإخماده دون أي خسائر.

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أنه مع انقطاع التيار الكهربائي اليومي وعودته اندلع حريق ببدروم النقابة بالشاطبي، وعمل جهاز إنذار الحريق وتوجه المسؤولين من السلامة والحماية بالنقابة لإخماده بوسائل الإطفاء المتوفرة بالنقابة، وتم إخلاء الجراج من السيارات والأفراد وتم فصل التيار الكهربي عن المبنى.

كما تم احتياطات السلامة، حيث تم الاتصال بإدارة الدفاع المدني والحريق وذلك لتواجد دخان كثيف بالمكان، والتي تواجدت على الفور وتم إخماد الحريق دون أي خسائر.

وتوجهت نقابة المهندسين بالإسكندرية بكل بالشكر للجهات المختصة وإدارة الدفاع المدني والحريق ومديرية أمن الإسكندرية، ورجال الدفاع المدني لتواجدهم خلال دقائق والتعامل بطريقة احترافية مع الحدث، علمًا بأن النقابة تقوم بممارسة عملها بشكل طبيعي في مواعيد العمل الرسمية للزملاء المهندسين.

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