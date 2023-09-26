"مهندسين الإسكندرية" توقع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب فى مجال التدريب

وقع الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب، لخدمة المهندسين في مجال التدريب وتنمية مهاراتهم،، وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس صلاح حامد أمين النقابة، والمهندس كريم عزت أمين الصندوق.

دورات تدريبية وندوات وورش عمل

يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية تطبيقية مشتركة وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل في جميع النواحي الهندسية وتنمية المهارات الإدارية والتقنية.

وقال الدكتور هشام سعودي، إنه تتشرف نقابة المهندسين بالتعاون مع شركة كبرى وعريقة مثل شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤكدًا

على الدعم الدائم من الشركة للنقابة في مختلف الاتجاهات، وأن البروتوكول هو عملية تنظيمية مشتركة بين الجهتين في مجال التدريب و دعم المهندسين فنيًا و لإيجاد التكامل الفني في مجال التدريب لخلق فرص كبيرة للمهندسين ولطلاب كليات الهندسة لسد الفجوة بين الجزء الأكاديمي و الجزء العملي لتنمية مهاراتهم و قدراتهم لمواجهة سوق العمل.

كما أشار إلى وجود أفكار و خطط واضحة لتنفيذ ذلك التعاون للوصول للاستفادة القصوى للسادة المهندسين.

تطوير التدريب العملي

في كلمته أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالإسكندرية، على فخره بكونه ينتمي إلى نقابة المهندسين بالإسكندرية، مشيدًا بأنشطة النقابة و دورها في خدمة أبنائها من المهندسين.

وأضاف أن عقد بروتوكول مع نقابة المهندسين هو انطلاقة كبرى تهدف إلى تطوير التدريب العملي، وكذلك إضافة كبيرة تهدف لرفع كفاءة المهندسين و طلاب كليات الهندسة.

وقال الدكتور مصطفى الحضري، رئيس لجنة العلوم الهندسية و التدريب، إن التعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية ودعمها لنقابة المهندسين هو أحد أوجه النقابة لمواجهة التحديات التي تواجهها اللجنة، مؤكدًا على أهمية توقيع البروتوكول و التعاون مع الشركة في تعزيز لتوجه لجنة العلوم الهندسية و التدريب بإضافة الجانب العملي لجميع المجالات و الأقسام.