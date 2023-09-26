الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مهندسين الإسكندرية" توقع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب فى مجال التدريب

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين مهندسي الإسكندرية ومياه الشرب

وقع الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب، لخدمة المهندسين في مجال التدريب وتنمية مهاراتهم،، وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس صلاح حامد أمين النقابة، والمهندس كريم عزت أمين الصندوق.

دورات تدريبية وندوات وورش عمل

يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية تطبيقية مشتركة وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل في جميع النواحي الهندسية وتنمية المهارات الإدارية والتقنية.

وقال الدكتور هشام سعودي، إنه تتشرف نقابة المهندسين بالتعاون مع شركة كبرى وعريقة مثل شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤكدًا 
على الدعم الدائم من الشركة للنقابة في مختلف الاتجاهات، وأن البروتوكول هو عملية تنظيمية مشتركة بين الجهتين في مجال التدريب و دعم المهندسين فنيًا و لإيجاد التكامل الفني في مجال التدريب لخلق فرص كبيرة للمهندسين ولطلاب كليات الهندسة لسد الفجوة بين الجزء الأكاديمي و الجزء العملي لتنمية مهاراتهم و قدراتهم لمواجهة سوق العمل.

كما أشار إلى وجود أفكار و خطط واضحة لتنفيذ ذلك التعاون للوصول للاستفادة القصوى للسادة المهندسين.

تطوير التدريب العملي

في كلمته أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالإسكندرية، على فخره بكونه ينتمي إلى نقابة المهندسين بالإسكندرية، مشيدًا بأنشطة النقابة و دورها في خدمة أبنائها من المهندسين.

وأضاف أن عقد بروتوكول مع نقابة المهندسين هو انطلاقة كبرى تهدف إلى تطوير التدريب العملي، وكذلك إضافة كبيرة تهدف لرفع كفاءة المهندسين و طلاب كليات الهندسة.

وقال الدكتور مصطفى الحضري، رئيس لجنة العلوم الهندسية و التدريب، إن التعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية ودعمها لنقابة المهندسين هو أحد أوجه النقابة لمواجهة التحديات التي تواجهها اللجنة، مؤكدًا على أهمية توقيع البروتوكول و التعاون مع الشركة في تعزيز لتوجه لجنة العلوم الهندسية و التدريب بإضافة الجانب العملي لجميع المجالات و الأقسام.

نقابة المهندسين بالإسكندرية مياه الشرب بالاسكندرية بروتوكول تعاون التدريب العملي ورش عمل

مواد متعلقة

بمشاركة 130 متدربا..انطلاق فعاليات مبادرة التدريب والشباب في نقابة المهندسين بالإسكندرية

"مياه الشرب" بالإسكندرية تنظم ورشة عمل مع الوكالة الدولية الألمانية

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

عاجل .. نقابة الأطباء فى السودان: مئات الوفيات بحمى الضنك بسبب الحرب

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

تظاهرة حب.. جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى