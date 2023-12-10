الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة" على مائدة مناقشات تحديث الصناعة بنقابة المهندسين

تحديث الصناعة
تحديث الصناعة

شاركت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة في ندوة بعنوان "ريادة الأعمال ودورها في الصناعة وكيف تبدأ مشروع صغير" وذلك بنقابة المهندسين بحضور المهندس محمد شلبي رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمهندس عبد الصادق عبد الرحيم مستشار غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية.

وفي البداية تحدثت  دعاء سليمة عن دور مركز تحديث الصناعة والخدمات الفنية التي يقدمها لدعم وتعزيز القطاعات الصناعية المختلفة من خلال قاعدة بيانات تراكمية على مدار 22 عاما، وقالت "لدى المركز الآن 9 الاف مصنع مسجل وتم تقديم 120 ألف خدمة إلى جانب  إعداد 73 دراسة في مختلف القطاعات الصناعية.

وأوضحت  دعاء سليمة أن المركز عمل على ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال التواصل مع المراكز القومية للبحوث والجامعات المختلفة للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون في العمليات الصناعية ومثال على ذلك تم التعاون بين المركز وعدد من الجهات البحثية في قطاع صناعة الألبان في محافظة دمياط من خلال الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية في مجال صناعة الألبان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في عدد من مصانع الألبان بمحافظة دمياط وتم النجاح في ذلك.

كما أكدت دعاء سليمة على أن المركز يدعم الشركات الناشئة من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي التي تتبنى الدولة هذا الاتجاه بقوة من أجل زيادة تنافسية المنتجات وخفض الواردات.

كما تحدثت المدير التنفيذي للمركز عن عن الحوافز غير المسبوقة للصناعات الاستراتيجية التي تم الاعلان عنها من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، مؤكدة أن المركز يدعم هذا الاتجاه من خلال إتاحة مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تم اعدادها من قبل المركز خلال الفترة الأخيرة وكان عددها 152 فرصة استثمارية.

ميزة تنافسية عالية 

وأكدت سليمة أن مصر لديها عدد من الشركات ذات الميزة التنافسية العالية مما يؤكد أن مصر لديها صناعة قوية وجيدة أيضا.

كما أشارت دعاء سليمة إلى اهتمام مركز تحديث الصناعة بمجال الاقتصاد الاخضر بعد   تزايد الاعتماد على هذا المجال عالميا، وقالت "يعمل المركز هذا المجال من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم هذا الاتجاه".

فيما تناول المهندس محمد شلبي رئيس جمعية الصناعات الصغيرة عن بعض النماذج الذين تميزوا في مشروعاتهم الخاصة من خلال مجال ريادة الأعمال.

وأكد شلبي أن الصناعات الصغيرة جزء كبيرة منها صناعات مغذية للصناعات الاستراتيجية ولابد من دعمها لدعم الصناعة بشكل عام في مصر.

ومن جانبه تحدث المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، مستشار غرفة الصناعات الهندسية عن دور الغرفة في دعم ملف التصنيع المحلي، مشيدًا بدور مركز تحديث الصناعة في دعم وتعزيز الصناعة على مدار السنوات الماضية.

كما أشار المهندس عبد الصادق إلى ملف التعميق المحلي ودور الغرفة في تعزيز هذا الملف من خلال البحث عن المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا.

صناعة صناعة قوية تحديث الصناعة الاقتصاد الاقتصاد الأخضر الصناعات الصناعات الصغيرة الصناعات الهندسية

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