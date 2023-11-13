الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق النبراوى: لا بد أن نحافظ على ما وصلت إليه نقابة المهندسين من استقلالية

جانل من الاجتماع
جانل من الاجتماع

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن اجتماع مجلس النقابة يأتى فى وقت بالغ الأهمية، سواء على مستوى الظرف العام القومي أو الظروف النقابية، كونها تأتي في وقت قبل انعقاد الجمعية العمومية التى ستُعقد فى الأسبوع الأول من شهر مارس القادم.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية زووم، لاجتماع المجلس الأعلى للنقابة، بحضور أعضاء هيئة المكتب.

وأضاف أن هناك مجموعة من الأمور والمسائل بالغة الأهمية، لا بد من قطع شوط كبير فيها، حيث لا بد من إبرام تعاقدات وتقديم وضع جيد في مشروع أرض سيتى ستارز وأرض مدينة بدر.

كما أكد ضرورة الظهور بشكل حضاري وديمقراطي وشفاف خلال انتخابات التجديد النصفي في المرحلة القادمة، مشددًا على ضرورة المحافظة على ما وصلت إليه النقابة من استقلالية.

ونوه نقيب المهندسين إلى ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون النقابة أو الصياغة الجديدة والكاملة للقانون، كونه سيكفل للنقابة كل الإمكانات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي.

كما عبّر المهندس طارق النبراوى، عن شكره وتقديره لمجلس النقابة وهيئة المكتب على دعمهم وإحاطتهم له بالرعاية والاهتمام خلال الفترة الماضية، مما كان له عظيم الأثر فى تحسن حالته الصحية وسرعة تعافيه وشفائه من آثار الحادث الأليم الذى تعرض له.

وأشار إلى أن نقابة المهندسين عبر تاريخها ولسنوات طويلة لم تتخلَّ يومًا عن دورها القومي، وهو ما تجلى فيما قدمته النقابة من خلال هيئة مكتبها ومجلسها الأعلى من دعم للشعب الفلسطينى ضد العدوان الغاشم الذي يتعرض له من قوات الاحتلال.

وأردف: "نقابة المهندسين اليوم في مقدمة النقابات المهنية، وتقدم النموذج الواضح للمهنيين المصريين في الدفاع عن الدور الوطني، ومساندة الشعب الفلسطينى، الذى يتعرض إلى أخطر هجمة بربرية شهدها التاريخ، وإن شاء الله سينتصر نصرًا كبيرًا".

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