الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتسليم 80 ترخيص جديد لوسائل الإعلام

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الأربعاء المقبل 3 يناير احتفالية خاصة، لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام. 


ووجه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين عن 80 وسيلة إعلامية، لحضور احتفالية تسليم التراخيص التي أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.


وأكد المجلس سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف وسائل الإعلام، والتي اثمرت عن اصدار التراخيص الجديدة، وهو ما يعكس الرغبة المتبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام المصري.

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"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد

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"الأعلى للإعلام" يحذر: أجهزة المخابرات العالمية تقف وراء محتوى بعض المنصات الإلكترونية

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة بالعام الجديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق والسداد، ان يحفظه الله لخدمه قضايا مصر فى هذه الظروف التاريخية.

جاء فيها: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين أن نبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد"، داعين الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار يحمل الخير والرخاء لمصر وأن يُعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.

ودعا رئيس الأعلى للإعلام، إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، واستكمال المشروع القومى الكبير لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري،" ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة بخير».

المجلس الأعلى كرم جبر التراخيص وسائل الاعلام السيسي العام الجديد

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