"الأعلى للإعلام" يحذر: أجهزة المخابرات العالمية تقف وراء محتوى بعض المنصات الإلكترونية

دعا الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى ضرورة توعية الأجيال الجديدة التي تتعاطى مع التكنولوجيا، وتفعيل الإجراءات القانونية بتجارب الدول الأخرى التي فعلت تلك الإجراءات، ودراسة الضوابط التي تحمي المجتمع المصري من محتوى المنصات الإلكترونية، مثل ديزني ونتفليكس، التي تنشر أفلامًا تروج للمثلية والتطرف والإلحاد.

وقال جبر، في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت"، على قناة CBC، إن أجهزة المخابرات العالمية تقف وراء محتوى بعض المنصات الإلكترونية لزعزعة الوعي العالمي، كما أن الشركات تستغل شخصيات لها تأثيرها لمرور تلك السموم، وأنه يجب أن يكون هناك وعي من جانب الشباب والفتيات، وأن يكون لهم دور في مواجهة هذا المحتوى.

وأشار "جبر" إلى ضرورة التكنولوجيا في مواجهة هذا المحتوى، حتى نقدم للأجيال القادمة إعلامًا آمنًا، وأن يكون هناك تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس الوزراء والجهات المعنية لوضع ضوابط ومعايير للمحتوى الذي تعرضه المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يريد حظر أو تقييد هذه المنصات، بل تنظيمها وضبطها.