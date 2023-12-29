بابا نويل فى غزة.. "مانشيت" يشيد بصور بالذكاء الاصطناعى: تُجسد معاناة الفلسطينيين

في مشهد تخيلي مؤثر، تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر زيارة بابا نويل لأطفال غزة في ظل الحرب والحصار.

الصورة من إنتاج أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أنتجتها صفحة "أهل الميديا" بالذكاء الاصطناعي، تصور بابا نويل وهو يحمل هداياه ويتجول في شوارع غزة المدمرة، ويوزع البسمة والأمل على وجوه الأطفال البريئة.

وأشاد الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، على قناة "سي بي سي"، بهذه الفكرة، ووصفها بأنها "رسالة سلام وتضامن من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني"، وطالب بتكريم صفحة "أهل الميديا" على مبادرتها النبيلة.

وأوضح القرموطي، أن الصور لاقت إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا من قِبل النشطاء، الذين أشادوا بالفكرة الإبداعية والإنسانية، ودعوا إلى إنهاء المعاناة التي يعيشها أهل غزة، كما وجه رسالة للقائمين على الإعلام المصري بتعميم الفكرة في المواقع والمنصات الإلكترونية.