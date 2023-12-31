أول تعليق للإعلامى وائل الدحدوح بعد تكريمه من نقابة الصحفيين المصريين

عبّر الإعلامي والصحفي الفلسطيني، وائل الدحدوح، عن سعادته بتكريمه من قبل نقابة الصحفيين المصريين، مؤكدًا أنه في غمرة المأساة التي يعيشها توجد أمور مشرقة.

ووجه الشكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمر الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، لنقابة الصحفيين المصريين وجميع الصحفيين على هذه الوقفة، مؤكدًا أن هذا وسام شرف بالنسبة له.

وتابع، أنهم يبذلون قصارى جهدهم ولا ينتظرون أي جوائز ولكن الزملاء قاموا بترشيحه فهذا محل ترحيب وفخر ومن الأشياء التي تثلج الصدور وتشعره بالسعادة.

تكريم وائل الدحدوح كأفضل إعلامي باحث عن الحرية

يذكر أن نقابة الصحفيين المصريين كرمت الإعلامي والصحفي وائل الدحدوح، كأفضل إعلامي باحث عن الحرية من نقابة الصحفيين المصريين لعام 2023.