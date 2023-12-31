وائل الدحدوح يكشف تفاصيل استشهاد زميله سامر أبودقة

قال الإعلامي والصحفي الفلسطيني، وائل الدحدوح إنهم يمرون يظروف صعبة مأسوية ومؤلمة وموجعة خارج نطاق المنطق والمعقول وهي درب من دروب الجنون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمر الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "لا أعرف عن أي شيء أتحدث عن الظروف الشخصية وألم الفقد والدمار وهذا هو واقع الحال الذي نعيشه ومضطرون أن نعيشه ونتعايش معه ونتحدث عنه وهذا أخطر وهذه عين المأساة".

وتابع أنهم يتعرضون كل يوم لأزمة ومأساة ووجع وألم وكان آخرها استشهاد الزميل سامر أبو دقة، وإصابته عندما كانا في مهمة رسمية بالتنسيق مع الصليب الأحمر وموافقة من الاحتلال الإسرائيلي، وكانا يحاولان الوصول لمكان لم تصل له عدسات الإعلام واجتهدا ووصلا والتقطا صورا مهمة جدا ولكن تم استهدفهما في رحلة العودة واستشهد رجال الإسعاف المدني على الفور وأصيب سامر إصابة خطرة وأصيب هو على مستوى الكتف واليد والقدمين وكان في حالة يرثى لها.

استهداف قوات الاحتلال لسامر للمرة الثانية

وأشار إلى انه تحامل على نفسه وذهب لسيارة الإسعاف على بعد 800 متر حتى يأتي بالمساعدة لزميله ولكن التنسيق مع سيارة إسعاف تأخر لست ساعات وعندما وصلوا إليه كان قد فارق الحياة بعدما خلع واقي الرصاص وحاول الزحف باتجاه سيارة الإسعاف ولكن تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال وتدمير كاميرته.