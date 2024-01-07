وكيل الصحفيين المصريين يطالب بإجلاء وائل الدحدوح من غزة ومنحه استراحة محارب

طالب هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين، بمنح وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة "استراحة محارب" وذلك بعد استشهاد ابنه الصحفي حمزة مع زميله مصطفى ثريا إثر استهداف سيارتهما من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "يونس" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، “ كفى جراحًا في قلب وائل الدحدوح، سيكون وائل نفسه هو التالي في قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية طالما استمر العدوان والعربدة الصهيونية في قطاع غزة”.

مطالبة قناة الجزيرة بإجلاء وائل الدحدوح خارج غزة

وطالب قناة الجزيرة بإجلاء وائل الدحدوح مراسل الجزيرة من غزة ونقله للعمل في أي موقع وبمنحه استراحة محارب للعلاج، موضحا: هو مصاب في يده ويحتاج لجراحة في أوتار الكف إضافة لأمراض مزمنة لم يعد لها علاج في غزة.

وشدد على أنه لا يجب الانتظار أكثر من ذلك سيكون وائل الدحدوح الهدف التالي بعد أن أصبح أيقونة في الصبر والثبات والصمود، والحفاظ على رمزيته أمر لن يُرضي إسرائيل.

واختتم، أكرر المطالبة بإجلاء وائل الدحدوح ومن بقى من أسرته الممتحنة والمصابة وبفعل شيء حقيقي لوقف الحرب إنقاذًا لآلاف الأرواح من الأبرياء في غزة.. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد".