الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل الصحفيين المصريين يطالب بإجلاء وائل الدحدوح من غزة ومنحه استراحة محارب

هشام يونس
هشام يونس

طالب هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين، بمنح وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة "استراحة محارب" وذلك بعد استشهاد ابنه الصحفي حمزة مع زميله مصطفى ثريا إثر استهداف سيارتهما من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "يونس" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، “ كفى جراحًا في قلب وائل الدحدوح، سيكون وائل نفسه هو التالي في قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية طالما استمر العدوان والعربدة الصهيونية في قطاع غزة”.

 مطالبة قناة الجزيرة بإجلاء وائل الدحدوح خارج غزة

وطالب قناة الجزيرة بإجلاء وائل الدحدوح مراسل الجزيرة من غزة ونقله للعمل في أي موقع وبمنحه استراحة محارب للعلاج، موضحا: هو مصاب في يده ويحتاج لجراحة في أوتار الكف إضافة لأمراض مزمنة لم يعد لها علاج في غزة.

وشدد على أنه لا يجب الانتظار أكثر من ذلك سيكون وائل الدحدوح الهدف التالي بعد أن أصبح أيقونة في الصبر والثبات والصمود، والحفاظ على رمزيته أمر لن يُرضي إسرائيل.

واختتم، أكرر المطالبة بإجلاء وائل الدحدوح ومن بقى من أسرته الممتحنة والمصابة وبفعل شيء حقيقي لوقف الحرب إنقاذًا لآلاف الأرواح من الأبرياء في غزة.. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد".

وكيل نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي هشام يونس هشام يونس الصحفي الفلسطيني وائل دحدوح وائل دحدوح

مواد متعلقة

"المحامين": 500 جنيه منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتلة الحوار تهنئ الكاتدرائية الأرمنية الأرثوذكسية بالقاهرة بعيد الميلاد المجيد

المهندسين: انطلاق أولى فعاليات الخطة التدريبية لعام 2024

المحامين: انطلاق محاضرات المرحلة القانونية من دورة "مساند"

"الأعلى للإعلام" يستدعى مسئولى موقع "ذات مصر" بسبب نشر أخبار كاذبة

رسميًا.. تدشين المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية الإلكترونية بالإسماعيلية (صور)

وزير الثقافة الفلسطينى: الرئيس السيسى يقود معارك دبلوماسية لوقف العدوان على غزة

وزير الثقافة الفلسطينى: مصر أدت دورًا كبيرًا لمنع تهجير الفلسطينيين وترحيلهم خارج بلادهم

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

"جنازتهما خرجت سوا".. وفاة سيدة بعد وفاة زوجها بـ10 ساعات بالوراق

إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية

تقرير صادم عن إيلون ماسك: مدمن على 5 أنواع من المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين